Samsung Electronics Türkiye, 13 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında Samsung satış noktalarına gelen ziyaretçilerin büyük ekran UHD Samsung TV’lere küçük fiyatlarla sahip olabileceğini duyurdu.

Samsung Büyük TV Günleri’ne özel olarak tüketicilere sunulan ve stoklarla sınırlı olan fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin Ekim ayı sonuna kadar kampanyaya dâhil satış noktalarını ziyaret etmesi gerekiyor.

Ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine özel olarak başlatılan QLED TV Günleri kapsamında Samsung QLED TV serisinin; 75Q8C, 75Q7F, 65Q8C, 65Q7F ve 65Q7C modellerinden birisini satın alanlara Galaxy S8 telefon hediyesi fırsatı da Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

Full HD TV’lere göre dört kat daha fazla detay sunan Samsung UHD TV’ler, gerçeğe yakın renk ve HDR Premium ile gelen parlaklıkla öne çıkıyor.