Artık kavisli ekran görmeye alıştık. Yeni teknolojilerle birlikte daha da çok görmeye başlayacağız. Asıl güzel olanı kavisli ekranların devasa TV ekranlarından kişisel bilgisayar ekranlarına ve daha küçük inçli panellere kadar inmiş olması. İşte Samsung CF390 da bu dev TV’lere göre daha küçük olan kavisli monitörlerden biri.

24” panele sahip olan Samsung CF390, Full HD çözünürlüğe sahip. Çoğu monitörde gördüğümüz standart piyano siyahı kasaya sahip olan ürün, 3000:1 kontrast oranı sunuyor. 178 derecelik bir kavise sahip olan CF390, ilginç bir şekilde AMD’nin FreeSync teknolojisini de barındırıyor. Yani AMD grafik çipine sahip olan bir ekran kartınız varsa, Samsung CF390 sizin için ekstra bir özelliğe de sahip. Hem de HDMI kablo üzerinden.

Üzerinde HDMI girişi, VGA girişi, ses jakı ve Kensington kilidi montaj deliği bulunan CF390, basit ama etkili yapısıyla kolay bir kullanım hedefliyor. Herhangi bir hoparlör barındırmayan monitör, hafif yapısıyla da dikkat çekiyor.

Samsung CF390, performans açısından da tatmin edici bir monitör. Özellikler renk konusunda rakiplerini geride bıraktığını söyleyebiliriz. Ayrıca görüş açısı konusunda da kavisli panellerin avantajını en iyi şekilde kullanıyor.

Genel anlamda oyun ve eğlence amaçlı bir monitör olan CF390, üst düzey olmayan oyuncuların da rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün. Gerek oyun konsolu, gerek PC bağlayarak Full HD kalitesinde eğlence içeriklerini canlı renkler, derin siyahlar ve kavisli bir panelle sunan monitör, kolay kullanımıyla da ön plana çıkıyor.

Çözünürlüklerin giderek yükseldiği şu dönemde Full HD bir monitör ne kadar uzun ömürlü olur bilemeyiz. Ancak evinizde çok da büyük olmayan ve rahat kullanımıyla çok da üzerinde düşünmenize gerek kalmayacak bir monitör arıyorsanız, Samsung CF390 Curved Monitör tam size göre.