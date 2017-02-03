Samsung Galaxy A (2017) Serisi İngiltere’de Satışta

Samsung sessiz sedasız piyasaya sürdüğü yeni A serisi akıllı telefonları İngiltere’de satışta. Galaxy A7(2017)’nin birçok Avrupa pazarında satılmayacağını biliyoruz ama Galaxy A3 (2017) ve Galaxy A5(2017) Samsung İngiltere Online Mağazasın’da ve büyük firmalarda satışa sunuldu.



Galaxy A3(2017) 4.7″ HD çözünürlüklü bir ekrana ve Exynos 7870 işlemciye sahip küçük bir cihaz. 2 GB ram ve 16 GB dahili hafızaya sahip ama microSD slotu da var. Ne yazık ki cihaz kutudan Android 6.0.1 Marshmallow ile geliyor. İngiltere fiyatı £279 olarak belirlenen cihazın 4 farklı renk seçeneği mevcut.

Galaxy A5 (2017) A serisi ailesinin bir büyük kardeşi. 5.2″ Full HD ekrana sahip cihazda Exynos 7880 işlemci tercih edilmiş. Ayrıca Ram 3 GB ve dahili hafıza 32 GB olarak belirlenmiş. Tüm bu ekstra özellikler fiyatta küçük bir artış yapmış ve Samsung İngiltere’de bu telefona £369 gibi bir fiyat belirlemiş. A3(2017) gibi dört farklı renk seçeneği de A5 (2017)’de mevcut.

Her iki cihazda su geçirmez ve pürüzsüz bir tasarıma sahip. Bir çok özelliği amiral gemisi S7/S7 Edge ile benzer özelliklere sahip cihazlarda “Always-on Display” gibi özellikler her iki telefonda da var.

Maalesef her iki cihazda Android’in Marshmallow 6.0.1 sürümü ile gelmekte. Ama cihazları işletim sistemi ile yargılamak bu iki cihaz için yanlış olur.