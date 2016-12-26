26 Aralık 2016 Pazartesi
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Samsung Galaxy A3 (2017) FCC Aşamasında!
Samsung Galaxy A3 (2017) FCC Aşamasında!

Samsung Galaxy A3 (2017) FCC Aşamasında!

Atılay Aşkale Canlı Yorum

Samsung’un 2017 model telefonu Galaxy A3 FCC aşamasında. Cihazla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Samsung Galaxy A3 (2017) FCC Aşamasında!
Samsung Galaxy A3 (2017) FCC Aşamasında!

FCC Aşamasındaki Cihazın Özellikleri Ortaya Çıktı:

Telefonda; 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciye sahip Exynos 7870 yongaseti yer alıyor. 3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak.

Suya ve toza dayanıklılık anlamına gelen IP68 sertifikasına telefonun sahip olduğunu görüyoruz. 30 Dakika boyunca ve 5 adım derinliğindeki suyun içinde cihaz; su geçirmeden kalıyor.

12 megapiksellik Arka Kameraya; 8 megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor. Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0.1 Marshmallow; telefonda yer alıyor.

3000 mAh batarya; cihaza güç katacak. Parmak izi Sensörü; Home –Ev- tuşunun üzerinde yer alıyor.  Telefonun Kod İsmi: “SM-A320F” olacak.

4.7 inçlik ekranın, Yarı HD: “1280×720” çözünürlüğünde olması bekleniyor. 349 Euro yaklaşık olarak 1282 TL fiyat etiketine telefon sahip olacak. Telefonla ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlar. İlerleyen zamanlarda yeni bilgiler tarafımıza gelebilir.

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