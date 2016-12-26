Samsung Galaxy A3 (2017) FCC Aşamasında!

Samsung’un 2017 model telefonu Galaxy A3 FCC aşamasında. Cihazla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

FCC Aşamasındaki Cihazın Özellikleri Ortaya Çıktı:

Telefonda; 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciye sahip Exynos 7870 yongaseti yer alıyor. 3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak.

Suya ve toza dayanıklılık anlamına gelen IP68 sertifikasına telefonun sahip olduğunu görüyoruz. 30 Dakika boyunca ve 5 adım derinliğindeki suyun içinde cihaz; su geçirmeden kalıyor.

12 megapiksellik Arka Kameraya; 8 megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor. Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0.1 Marshmallow; telefonda yer alıyor.

3000 mAh batarya; cihaza güç katacak. Parmak izi Sensörü; Home –Ev- tuşunun üzerinde yer alıyor. Telefonun Kod İsmi: “SM-A320F” olacak.

4.7 inçlik ekranın, Yarı HD: “1280×720” çözünürlüğünde olması bekleniyor. 349 Euro yaklaşık olarak 1282 TL fiyat etiketine telefon sahip olacak. Telefonla ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlar. İlerleyen zamanlarda yeni bilgiler tarafımıza gelebilir.