Samsung Galaxy C7 Pro’nun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu C7 Pro’nun çıkış tarihi belli oldu. Telefon ve çıkış tarihi ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yeni Modelin Özellikleri ve Çıkış Tarihi:

Telefonda; Qualcomm’un Snapdragon 626 yongaseti yer alacak. Adreno 506; Snapdragon 626 yongasetinde yer alan Grafik İşlemcisi.

5.7 inçlik ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak. 4 GB ana bellek; cihazda kullanılacak.

32 ve 64 GB dâhili depolama alanı seçenekleriyle telefon satışa çıkacak. Micro-SD kartı girişi ile depolama alanını 256 GB’ye kadar arttırabilirsiniz.

Telefonun hem önünde hem de arkasında 16 megapiksellik Kamera yer alıyor. 3300 mAh batarya; cihaza güç katacak.

Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0.1 Marshmallow telefonda yer alıyor. Cihazın 150 gram ağırlığına sahip olması bekleniyor.

Parmak izi sensörü Ev –Home- tuşunun üzerinde yer alacak. 4G LTE’ye tam destek veren telefon; Bluetooth 4.2’ye de sahip.

Yeni yılın -2017- Ocak ayında telefon satışa çıkacak. Altın, Beyaz, Siyah Renk Seçeneklerine cihaz sahip olacak.