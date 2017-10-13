Samsung’un yeni modeli Galaxy C8, ülkemizde sonunda satışa açıldı. Çift arka kamera kurulumuna sahip cihaz, Dual Photo adı verilen fotoğrafı çektikten sonra odağını değiştirmenize yarayan kullanışlı modla geliyor. 1920×1080 piksel çözünürlükte 5,5 inç Süper AMOLED ekrana sahip olan Galaxy C8, 1.379 TL’den satışta.

Amiral gemilerini aratmayacak özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy C8, sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemciden güç alıyor, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkış yapıyor. Tamamı metalden oluşan bir kasanın eşlik ettiği Galaxy C8’de 3.000 mAh büyüklüğünde bir pil yer alıyor. Galaxy C8, 1.379 TL’den satışa sunuluyor.