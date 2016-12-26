Samsung Galaxy J7 (2017)’nin 360 Derecelik Videosu Ortaya Çıktı!

Samsung’un yeni telefonu 2017 model J7 olacak. Telefonun 360 Derecelik Videosu Ortaya çıktı. Telefonla ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yeni Modelle İlgili Bilgilere Hemen Geçelim:

Telefonda; Exynos yongasetinin kullanılması bekleniyor. Telefon; Bluetooth Special Interest Group (SIG) kısaca Bluetooth Sertifikasını da aldı.

Cihazın kod ismi: “SM-J727V” olacak. Exynos yongaseti telefonda kullanılacak. Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat; cihazda yer alacak.

5.5 inçlik AMOLED ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak. 3 GB ana bellek; cihazda yer alacak.

13 megapiksellik Arka Kameraya; 5 megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor. 3000 mAh batarya; cihaza güç katacak.

Yeni yılın -2017- Nisan ayında telefonun tanıtılması bekleniyor. Cihazda 16 GB’lik dâhili depolama alanı yer alacak.

Cihaz; 51.34 x 76.20 x 8 mm ölçülerinde. 3.5 mm Ses Girişi de telefonda yer alacak. Cihazla ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlardan ibaret.

İlerleyen zamanlarda daha fazla bilgiye ulaşacağımız düşünüyoruz. Son olarak telefonun fiyatının 285 Dolar yaklaşık olarak 1002 TL olduğunu da sizlere hatırlatalım.

İşte O Video: