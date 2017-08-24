Samsung Galaxy Note 8’nin tüm özellikleri

Samsung Galaxy Note serisi geniş ekranı ve S Pen akıllı kalemiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Note 7’de yaşanılan pil sorunuyla sıkıntılı bir dönem geçiren Samsung, Note serisinin en yeni üyesi Galaxy Note 8’i duyurdu. Galaxy Note 8’nin satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihini haberimizde bulabilirsiniz.

23 Ağustos’ta tanıtılan Samsung Galaxy Note 8’nin tüm teknik özellikleri

Ölçüler: 162.5 x 74.8 x 8.6 mm

Ekran büyüklüğü: 6.3 inç

Ekran çözünürlüğü: 1440 x 2960 piksel

Ekran teknolojisi: Super Amoled

Piksel Yoğunluğu: 522 ppi

Ekran kasa oranı: % 83.3

Ağırlık: 195 gram

İşletim Sistemi: Android Nougat 7.1

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 – 8 çekirdekli, 2350 MHz

Grafik işlemci: Adreno 540

Ana kamera: Çift kamera, 12 Megapiksel f/1.7 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS (Optik Görüntü Sabitleyici), 2x optik, 10x dijital zoom

Video Kayıt: 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps)

Ön Kamera: 8 MP / f1.7

Depolama: 64 GB dahili depolama, MicroSD kart desteği

Hafıza: 6 GB RAM

Suya dayanıklılık: IP68, 30 dakikaya kadar 1,5 metre suya dayanıklı

Bağlantı tipi: USB Type-C