Samsung Galaxy Note 8’nin tüm özellikleri

Samsung Galaxy Note serisi geniş ekranı ve S Pen akıllı kalemiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Note 7’de yaşanılan pil sorunuyla sıkıntılı bir dönem geçiren Samsung, Note serisinin en yeni üyesi Galaxy Note 8’i duyurdu. Galaxy Note 8’nin satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihini haberimizde bulabilirsiniz.
23 Ağustos’ta tanıtılan Samsung Galaxy Note 8’nin tüm teknik özellikleri
Ölçüler: 162.5 x 74.8 x 8.6 mm
Ekran büyüklüğü: 6.3 inç
Ekran çözünürlüğü: 1440 x 2960 piksel
Ekran teknolojisi: Super Amoled
Piksel Yoğunluğu: 522 ppi
Ekran kasa oranı: % 83.3
Ağırlık: 195 gram
İşletim Sistemi: Android Nougat 7.1
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 – 8 çekirdekli, 2350 MHz
Grafik işlemci: Adreno 540
Ana kamera: Çift kamera, 12 Megapiksel f/1.7 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS (Optik Görüntü Sabitleyici), 2x optik, 10x dijital zoom
Video Kayıt: 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps)
Ön Kamera: 8 MP / f1.7
Depolama: 64 GB dahili depolama, MicroSD kart desteği
Hafıza: 6 GB RAM
Suya dayanıklılık: IP68, 30 dakikaya kadar 1,5 metre suya dayanıklı
Bağlantı tipi: USB Type-C