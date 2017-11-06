Samsung’un gelecek sene çıkartacağı Galaxy Note 9 projesini “Crown” kod adı ile kodladığı ortaya çıktı.

Telefonun çıkmasına daha çok uzun bir zaman olmasına rağmen, Galaxy Note 9’un hazırlıkları başladı. Yeni sızan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 9 projesi “Crown” adıyla kodlandı.

Güney Kore’de yayınlanan bir raporda ortaya çıkan Crown kod adı, Samsung’a bileşenler tedarik eden bir firma tarafından sızdırıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde söz konusu tedarikçi, “Gelecek yılın ilk çeyreğinde bir pilot üretim(Galaxy Note 9) için bileşen sağlamaya başlayacağız” dedi. Henüz Samsung Galaxy Note 8 yeni yeni satılmaya başlamışken Galaxy Note 9’un konuşulmaya başlaması, teknolojinin ne denli hızlı bir şekilde sürdüğünü kanıtlıyor.