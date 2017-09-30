Samsung Electronics, büyük işler yapanların telefonu Galaxy Note8’in Türkiye lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte Galaxy Note8’i Türkiye’de ilk defa deneyimleyen karikatürist Erdil Yaşaroğlu, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, girişimci ve fütürist Alphan Manas, şef Arda Türkmen, moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ve iç mimar Esra Kazmirci, yeni Galaxy Note8’in yaşamlarına getirdiği kolaylıkları ve yenilikleri anlattı.

Açılış konuşması sırasında Türkiye’deki Note kullanıcı sayısının dünyadaki en büyük 5. topluluğu oluşturduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Note kullanıcılarının markamıza olan bağlılığı bize daha büyük işler yapmamız için ilham veriyor” dedi. Samsung olarak keşfedilmemiş alanlara cesur yatırımlar yaparak yeni teknolojiler geliştirmeye ve kullanıcıların hayatına değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan DaeHyun Kim, bunun tarafsız değerlendirmelere de yansıdığını belirtti. DaeHyun Kim: “Interbrand tarafından gerçekleştirilen “En İyi Global Markalar” araştırmasında bir sıra daha yükselerek 6. sıraya çıktık ve marka değerimizi %9 arttırarak 55 milyar dolara ulaştık” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise Galaxy Note8’i Türkiye’de ilk kez deneyimleyen 6 konuğu sahnede ağırladı. Tansu Yeğen: “Sonsuz Ekran tasarımı, gelişmiş S Pen ve optik görüntü sabitleme özellikli Çift Kamera, Galaxy Note8’i farklılaştırıyor.” dedi. Sektöründe öncü isimler olarak öne çıkan konuklar ise, Galaxy Note8’in hayatlarına getirdikleri kolaylıkları izleyicilerle paylaştı.

Galaxy Note8’i mutfağında kullanan şef Arda Türkmen, yeni Note’un mutfakta çalışırken işini pratikleştiren birçok özelliğe sahip olduğunu belirterek “Note8 şimdiye kadar hiç hayal etmediğim bir kolaylığı mutfağıma taşıdı. Telefonuma mutfakta yağ veya un gelmesinden rahatsız olmadım çünkü Note’u musluğun altında rahatlıkla temizledim” dedi.

Fotoğraf dünyasının duayenlerinden Tamer Yılmaz ise Note8’in çift kamera özelliğine vurgu yaptıktan sonra “Her iki kameranın da optik görüntü sabitleyicisine sahip olması özellikle gece çekimlerinde çok başarılı sonuçlar veriyor” dedi.

Moda tasarımcısı Arzu Kaprol, Galaxy Note8 ile fotoğraflar üzerine çizim yapabilmenin tasarım sürecinde kendisine büyük kolaylık sağladığını belirtti ve “S Pen ile zum yaparak kumaş fotoğraflarındaki detayları inceleyebilmem beni en çok heyecanlandıran özellik oldu” dedi.

“Karikatürlerimi telefonumun ekranına çizerek doğrudan dijitale aktarmak hayatımda önemli bir fark yarattı” diyen karikatürist ve heykeltıraş Erdil Yaşaroğlu ekran kapalıyken not alma imkânı veren özelliğiyle Note8’in gözü yormadığını belirtti.

Girişimci ve fütürist Alphan Manas ise S Pen’in çeviri özelliğinin sadece kelimeler için değil, cümleler ve para birimleri için de kullanılabildiğine vurgu yaparak “Ben en çok Bitcoin’i TL’ye çevirmek için bu özelliği kullanacağım” dedi.

İç mimar Esra Kazmirci ise yeni Note’un sahip olduğu birçok farklı özelliğin özel hayatı ve iş hayatı arasındaki dengeyi sağlamakta kendisine yardımcı olduğunu belirtti. “Çocuklarımla ilgilendiğim anlarda, işle ilgili bir geri bildirimde bulunmak zorunda kalırsam artık bunu çok hızlı bir şekilde ve çocuklarımın yanından ayrılmadan yapabiliyorum” dedi.

Ön sipariş sürecinde kullanıcılardan yoğun bir talep gören Galaxy Note8; Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renk seçenekleriyle 4999TL’den satışa sunuldu.