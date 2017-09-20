Samsung QLED TV Alanlara, Sınırları Kaldıran Galaxy S8 Akıllı Telefon Hediye

Türkiye’de QLED Günleri’ne özel olarak “Evimde Cebimde Samsung!” başlatılan kampanyada Türkiyede Samsung QLED TV’nin 75Q7F, 65Q8C, 75Q8C, 65Q7F ve 65Q7C modellerinden birini satın alanları Samsung’un akıllı telefonu yeniden tanımladığı Galaxy S8 sürprizi bekliyor. 11 Eylül 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile Samsung QLED TV’nin 55Q8C, 55Q7F ve 55Q7C modellerini satın alacaklara ise Samsung Galaxy S7 akıllı telefonu hediye edilecek.

“Evimde Cebimde Samsung!” kampanyası ile evlerin kapılarını QLED TV’nin üstün görüntüleme teknolojisine açacaklarını söyleyen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Gürsoy, “”Türk tüketicisi Samsung markasını hem telefon hem televizyon tercihlerinde her zaman ön plana koyuyor. Şimdi TV alanında yeni bir dönem başlattığımız Quantum Dot teknolojisini QLED TV’lerimiz ile evlere taşırken kullanıcılarımıza üst segment iki telefonumuz olan Galaxy S8 ve S7 ile sürpriz yapacağız. Kampanyamızla Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde aynı anda gerçekleştirilecek QLED TV Günleri heyecanını Türkiye’ye taşıyacağız” diye konuştu.