12 Nisan 2017 Çarşamba
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Samsung Galaxy S8 yeni akıllı asistanı Bixby ile öne çıkıyor.

Ceyhun Mısırlıoğlu Canlı Yorum

Samsung, akıllı telefonu yeniden tanımlayan Galaxy S8 ve S8+’da ölçüleri, kavisli ekranı, ekran-gövde oranı, gelişmiş kamera özellikleri ve yeni akıllı asistanı Bixby ile öne çıkıyor. Samsung, Galaxy S8 ve S8+ ile kullanıcılara yepyeni özellikler sunuyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+ birçok yeni özelliğiyle akıllı telefonun sınırlarını kaldırıyor. Galaxy S8 ve S8+, Sonsuz Ekranı ve yeni akıllı asistanı Bixby gibi gelişmiş özellikleriyle kullanıcılarına işlevsellik ve kolaylık sunuyor. Endüstrinin ilk 10nm işlemcisine sahip Galaxy S8 ve S8+, bu donanımı sayesinde yüksek hız ve verimlilik sağlıyor. Galaxy S8 ve S8+ gigabit LTE ve gigabit Wi-Fi destekleyecek bir şekilde donatıldı. Cihazlarda yeni iris tarayıcı başta olmak üzere en üst düzey güvenlik sunan çeşitli biyometrik teknolojiler bulunuyor.

Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı olmak üzere üç renk alternatifiyle Türkiye’de satışa sunulan Galaxy S8’in tavsiye edilen satış fiyatı 4.399 TL ve Galaxy S8+’ın ise 4.999 TL olarak açıklandı. Kullanıcılar shop.samsung.com/tr adresindeki ön sipariş seçeneği ile Türkiye’den cihazlara sahip olan ilk kişiler arasında yer alabilecekler. Ön sipariş verenler, aynı zamanda 400 TL’lik SamsungWA Aksesuar hediye çekinden faydalanabilecekler.

 

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