Samsung Galaxy S8 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Samsung, Galaxy S8’in lansmanını ileri bir tarihe erteledi ve söylentilerin gelişmesi için daha fazla alan bıraktı. Endüstrinin içindeki birinden sızan son haberlere göre, Galaxy S8 Dual-ADC( İkili, Analog’dan Dijital Çevirici) kamera ile gelecek. Bu da teoride daha iyi renk derinliği sağlayacak demek oluyor. Yine içeriden gelen aynı haberlere göre fiyat ve özellikleri de sızdırıldı.

Bilgileri sızdıran kişiye göre Güney Kore ve Çin’de 6 GB Ram’e sahip modeller satışa sunulacak. 4 GB Ram’li modeller bu ülkelerde satışa sunulmayacak. En azından Asya pazarında 64GB ve 128GB dahili hafıza seçeneği sunuluyor. 64 Gb’lık model $885 ve 128GB’lık model $943 ‘lık yaklaşık fiyatları ile satışa sunulacak.

Avrupa’da dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerde öte yandan üçüncü bir seçenek bulunuyor. Bu seçenek 4 GB Ram’li 64 GB’lık dahili hafızaya sahip Galaxy S8 modeli. Söylentiler bu cihazın fiyatı hakkında bir şey söylemiyor ama önceki sızıntılarda Avrupa fiyatının €850 olması bekleniyordu.