Güney Koreli teknoloji firması Samsung, uzun yıllardır IFA fuarlarında görücüye çıkardığı Gear S geleneğini bozmadı. Berlin’de düzenlenen IFA 2017 etkinliğinde gün yüzüne çıkan Samsung’un yeni nesil akıllı saati Gear Sport, ülkemizde satışa çıktı. Galaxy Gear S3‘e birçok yeni özellik ekleyen ve isim değişikliğine giden Gear Sport, yenilenmiş işlemcisi ve tasarımıyla 1.299 TL’den satışa sunuluyor.

Gear S3’ün izinden gittiği söylenen ancak farkını net bir şekilde ortaya koyan Gear Sport, minimalist tasarımını Super AMOLED ekran ve 360 x 360 çözünürlükle süslüyor. Darbeye dayanıklı sisteminin yanı sıra 5 ATM veya 50 metreye kadar suya dayanıklılığı sayesinde derinlerde bile aktivite takibine devam ediyor. Yüzücüler için ideal bir akıllı saat olan Gear Sport, gerçek zamanlı kalp ritmini de takip ediyor. Sportif Hybrid Sport ya da Premium Nato modelleriyle farklı tarz ve görünümler sunan Gear Sport, kullanıcısını daha çok hareket etme, daha iyi yemek yeme ve sağlıklı bir yaşam sürme konusunda motive ediyor. Bileğe bağlı kişisel fitness antrenörü Samsung Gear Sport, perakende şirketlerinden satın alınabilir durumda.