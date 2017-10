Futbol ve televizyon dizi sezonunun açılmasıyla birlikte evlerdeki televizyonların yoğun mesaisi başladı. Dünyada televizyon satışlarında lider olan Samsung, televizyon teknolojileri konusunda da öncü bir marka. Samsung’un en yeni teknolojilerine sahip amiral gemisi televizyon modellerinden 65 inçlik kavisli ekrana sahip Q8C inceleme merkezimizin konuğu oldu.

Teknik Özellikler:

Model no: QE65Q8CAMTXTK

Ekran büyüklüğü: 65 inç

Ekran kavisi: 4200R

Panel teknolojisi: LCD/LED

Ekran Çözünürlüğü: 3840×2160

İşletim Sistemi: Tizen

Enerji Sınıfı: A

QLED ile daha canlı görüntü

Açılımı Quantum Dot LED TV olan QLED teknolojisi, Samsung tarafından geliştirilen ve LED/LCD ekranlarla aynı prensipte çalışan bir teknoloji. Bu teknolojide LED/LCD televizyonlardaki arka ışıklandırmanın önünde bir katman daha yerleştirilmiş. Çok küçük boyutlu kuantum noktalarından oluşan bu katmandan geçen ışık televizyon paneline aktarılıyor. QLED teknolojisi daha canlı ve daha gerçek renkler konusunda oldukça başarılı sonuçlar üretiyor.

Ekran yanmasına karşı 10 yıl garanti

Aynı görüntünün uzun süre görüntülenmesi sonucu ortaya çıkan ekran yanması sorunu

QLED TV ile tarihe karışıyor. Samsung QLED TV’ler ekran yanmasına karşı 10 yıl garanti

sunuyor.

10 bit panel ile tüm tonları görün

Piyasadaki birçok televizyon 8 bit panele sahip. 8 bit panellerin sunduğu görüntü kalitesi 256 renk geçişine olanak sunabilmektedir. 10 bit paneller ise 1024 renk geçişi sunarak renk tonlarındaki detayların en ince ayrıntısına kadar görünmesini sağlıyor. Televizyon üreticileri genellikle üst seviye modellerinde 10 bit paneli tercih ediyor. Samsung da Q8C modelinde 10 bit panel tercih etmiş. 10 bit panel ile görüntünün en gerçek hali ekrana yansıyor.

Derinlik hissi için kavisli ekran

Samsung Q8C, kavisli bir ekrana sahip. Kavisli ekran denince aklınıza büyük bir kavis gelmesin. Görüntüye derinlik hissi veren hafif bir kavis mevcut. Bu kavis televizyonu duvara asıp kullanmaya engel değil. Q8C’de ekran eğimi 4200R yani ekranın kavisinin devamında bir daire çizecek olursanız bu dairenin yarı çapı 4,2 metreye denk geliyor. Bu değer aynı zamanda bu model için ideal izleme mesafesi olarak kabul ediliyor. Rakip markaların kavisli modelleriyle karşılaştırıldığında ekran kavisi konusunda Samsung bir adım önde. Rakip modeller daha düşük kavis değerlerine sahip ve en fazla 4600R değerini görebiliyoruz.

Tizen ile sorunsuz performans

Televizyonların da akıllandığı günümüzde, televizyon üreticileri işletim sistemi konusunda arayış içindeler. İnternete bağlanan, uygulama yüklenebilen akıllı televizyonlar için işletim sisteminin gelişmiş özelliklere sahip olması şart. Birçok üretici Google’ın Android TV işletim sistemini tercih ederken Samsung kendi işletim sistemi Tizen’i kullanıyor. Android TV işletim sistemi oldukça zengin bir uygulama mağazasına sahip ancak performans konusunda sıkıntılar yaşandığı da bir gerçek. Android TV’erde televizyon izlerken televizyonun yeniden başlaması, menü geçişlerindeki takılma ve yavaşlıklar gibi sorunlar mevcut. Samsung’un Tizen işletim sistemi televizyonlar için kusursuz bir performans sunuyor. Menü geçişleri hızlı ve sorunsuz. Uygulama marketi Android TV’lerdeki kadar zengin olmasa da popüler birçok uygulama mevcut.

Yepyeni internet deneyimi

Akıllı televizyonların web tarayıcıları genellikle bir kez denenir ve yaşanılan hayal kırıklığı sonrası bir daha kullanılmazdı. Bilgisayar ile kıyaslanamayacak kadar kötü bir deneyim sunan akıllı televizyonların web tarayıcılarına inat Samsung sorunsuz bir deneyim sunmayı başarmış. Web tarayıcısı HTML 5 desteğine sahip ve tüm sitelerde sorunsuz bir şekilde gezinebiliyorsunuz. 4 çekirdekli işlemci ve hızlı internet bağlantı arabiriminin de desteğiyle canlı videoları bile takılma donma olmadan izleyebiliyorsunuz. Telefonunuza Smart View uygulamasını yükleyerek klavye ve fare kontrolünü akıllı telefonunuzun yardımıyla yapabilirsiniz.

Ultra HD 4K için hızlı bağlantı

Günümüzde zengin Ultra HD 4K içerikleri uydu yayınlarından ziyade internet servisleri üzerinde bulmak mümkün. Netflix başta olmak üzere birçok online yayın servisinde Ultra HD içerikler yer alıyor. HD yayından 4 kat daha fazla çözünürlüğe sahip Ultra HD içerikler izleyenleri adeta büyülüyor. Ultra HD keyfini doya doya yaşamak istiyorsanız hızlı bir internet bağlantısına sahip olmanız tek başına yeterli olmayabiliyor. Piyasadaki birçok televizyonun maksimum internet bağlantı hızı Ultra HD 4K yayınlar için yetersiz kalıyor. Samsung Q8C, yüksek internet bağlantısını destekliyor. 16 Mbps kablolu internet bağlantısı ile yaptığımız testlerde Ultra HD içerikleri Netflix uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde izleyebildik. Samsung, evinizdeki internetin hızına ayak uydurup Ultra HD yayınları sorunsuz izlemenizi sağlıyor.

Tek Kumanda ile her şeyi yönetin

Televizyona bağlanan her cihazla birlikte uzaktan kumanda sayısı da artıyor. Uzaktan kumanda karmaşasına son vermeyi hedefleyen Samsung, evrensel kumandayı geliştirmiş. HDMI girişine bağladığınız cihazları otomatik olarak tanıyan televizyon bunları ana ekranda isimleriyle birlikte görüntülüyor. Temel fonksiyon kontrollerine ve şık bir tasarıma sahip olan kumanda ile HDMI girişindeki tüm cihazlarınızı kumanda edebiliyorsunuz. Metal kasaya sahip evrensel kumandanın ergonomisi oldukça başarılı. Ses kontrolü, kanal değiştirme dışında menülerde de kolayca gezebiliyorsunuz.

One Connect ile kablo karmaşasına son

Televizyonların arkasında genellikle arap saçına dönmüş bir kablo yığını yer alır. Kullanıcılar bazısı ucu ucuna yetişen, bazısı uzun olduğu için sarkan kabloların oluşturduğu görüntü kirliliğinden şikayetçilerdir. Samsung One Connect ile bu soruna köklü bir çözüm getirmiş. One Connect kutusu üzerinde 4 HDMI, 3 USB, optik ses , ethernet, uydu ve karasal anten girişleri yer alıyor. Tüm bağlantıları One Connect kutusuna yaptıktan sonra tek bir ince kablo ile televizyona bağlantı yapmanız yeterli oluyor. One connect çözümü sayesinde televizyonun arka paneli de kablo girişlerinden arındırılıp estetik bir tasarıma kavuşmuş. Q8C’nin arka panelinde metal malzeme kullanılmış. Temiz ve pürüzsüz arka panel ile televizyon her açıdan estetik bir görünüm sunuyor. Kutu içeriğinde 5 metrelik bir kablo yer alıyor. Dilerseniz aksesuar olarak ayrıca satılan 15 metrelik kabloyu alarak one connect kutusunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. One Connect cihazı uzaktan kumandanızı görmek zorunda olmadığından dilerseniz kutuyu gizleyebilirsiniz.

Cebinizden yönetin

Samsung’un Smart View uygulamasını akıllı telefonunuza indirip televizyonu uygulama üzerinden yönetebilirsiniz. Özellikle televizyon üzerinden web tarayıcıyı kullanırken Smart View uygulaması büyük kolaylık sağlıyor. Smart View ile telefonunuzdaki fotoğraf ve videoları televizyon üzerinde rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. WiFi Direct ile bağlantı kuran uygulamayı kullanabilmek için televizyon ve telefonun aynı ağ üzerinde olması yeterli.

HDR deneyimi

Netflix ve diğer yayın platformlarındaki HDR içerik sayısı hızla artıyor. HDR içeriklerin keyfine varmak, karanlıkta, gölgede kalmış detayları kaçırmak istemiyorsanız HDR desteğine sahip televizyon almak mantıklı olacaktır. Q8C modeli HDR desteğine sahip. HDR içerikleri izlerken hiç bir detayı kaçırmadan yönetmen gözüyle her detaya hakimsiniz.

En parlak görüntü

Ekran parlaklığı genellikle “nit” adlı birimle ölçülüyor. Parlaklık görüntü kalitesi için büyük önem taşıyor. Yeterli parlaklığın olmadığı ekranlarda görüntüler soluk gözükebiliyor. Samsung QLED modelleri yüksek nit değerleri ile dikkat çekiyor. Q8C modeli 1500 nit değerine sahip ve piyasadaki en parlak görüntüyü sunan televizyon konumunda.

Sonuç

Samsung, Q8C QLED TV ile bir televizyondan daha fazlasını sunmayı başarmış. Tasarım detayları, görüntü kalitesi ve sorunsuz performansı ile bizden tam not almayı başardı. Uzaktan kumanda üzerinde yer alan sesli komut özelliğinde Türkçe dil desteğinin olmaması televizyonda gördüğümüz tek eksi oldu.

