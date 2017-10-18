Samsung Electronics, oyunseverlerin heyecanla beklediği 49 inçlik kavisli ekrana sahip oyun monitörü CHG90 için ön sipariş alımına başladığını duyurdu. CHG90 ön siparişleri, 16 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında http://shop.samsung.com/tr adresinden yapılabilecek. Ayrıca CHG90’ı ön sipariş verenlere, sesi bulunduğu mekâna tam olarak yayan, 1799TL değerindeki HW-MS6501/TK model soundbar hediye edilecek.

Şimdiye kadar sadece televizyonlarda kullanılan HDR teknolojisini de destekleyen CHG90 oyun monitörünün ultra-geniş tasarımı, oyun geliştiricilerinin hedeflediği atmosferi tam olarak sunan üstün görüntü kalitesi, canlı renkleri ve keskin kontrast özellikleri birleşerek oyun keyfini görülmedik ölçüde artırıyor.

Samsung Electronics Ticari Girişimler Başkan Yardımcısı Seog-gi Kim CHG90 hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Oyuncular kendilerini oynadıkları oyuna tamamen kaptırmak istiyor. Yeni monitörlerimiz de sunduğu gerçekçi grafikler ve çarpıcı görüntülerle oyunculara tam olarak istediklerini sunuyor: Samsung QLED oyun monitörleri, oyun dünyasının geleceğine açılan kapıyı temsil ediyor. Oyuncuların, oyun geliştiricilerinin ve iş ortaklarının beklentilerini tam anlamıyla karşılamak için önümüzdeki yıllarda oyunu-değiştiren tüm bu teknolojileri daha ileriye taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Daha Canlı ve Her Detayı Gösteren Oyun Ortamı

Quantum Dot teknolojisi ile gelen CHG90, hem sRGB renk spektrumunun %125’ini hem de DCI-P3 hareketli resim standardının %95’ini destekleyerek muazzam genişlikte bir renk aralığı sunuyor.

Samsung CHG90 oyun monitörü, 32:9 görüntüleme oranı ve 49 inç ekranda 3480 x 1080 piksel Double Full HD (DFHD) çözünürlüğüyle oyun ekranları için bundan sonraki yeni standardı belirliyor. Nefes kesen 1800 R kavis oranı ve ultra-geniş 178 derece görüntüleme açısına sahip olan monitör yerleştirildiği mekân içindeki her noktadan aynı izleme deneyimini yaşamayı sağlıyor. Sonuç olarak, oyuncuların birden fazla küçük monitörü yan yana kullanma ihtiyacı sona ererken bundan kaynaklanan karmaşa, masraf ve görüntü rahatsızlıkları sona eriyor.

Ateş etme, yarışma, uçuş simülasyonu ve yoğun aksiyon içeren oyunlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkan CHG90; artırılmış yenileme hızı (144Hz), 1ms tepkime süresi (MPRT) ve gelişmiş dört-kanallı tarama teknolojisi ile hareket bulanıklıklarını ortadan kaldırarak tüm ekranda çok daha net bir resim kalitesi sağlıyor.



Üst Seviye Oyun Deneyimi

CHG90, AMD’nin Radeon FreeSync™ 2 teknolojisinin kullanıldığı ilk Samsung oyun monitörü olarak dikkat çekiyor. Bu öncü yenilik, oyunun sıkça kesintiye uğramasına neden olan tutuklukları ve kopmaları yok ederek geçişleri kesintisiz hale getiriyor. Benzer şekilde Radeon FreeSync™ 2 özelliği geniş renk skalasını destekleyerek HDR içeriğinin iki kat daha parlak ve sRGB standardından daha fazla renkle izlenmesini sağlıyor. Sonuç olarak kullanıcılar, yazılım ve monitör ayarlarını sürekli değiştirmek zorunda kalmadan daha pürüzsüz, düşük-gecikmeli bir tak-izle HDR oyun deneyiminin keyfini çıkarıyor.

AMD Radeon Technologies Group Oyundan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Scott Herkelman, “Radeon FreeSunc™ teknolojisinin son iki yılda bu denli popülarite kazanmasından müthiş gurur duyuyoruz. Şu anda bu teknoloji piyasada 150’nin üzerinde üründe kullanılıyor,” dedi. Herkelman sözlerine şöyle devam etti; “Samsung Electronics’i de, sektördeki ilk FreeSync™ 2 özellikli ekranı piyasaya çıkarması nedeniyle tebrik ediyoruz. Bu muazzam monitörlerin her oyuncunun alışveriş listesine girmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Stratejik Ortaklıklar

Samsung’un son oyun monitörleri piyasayı sarsmaya hazırlanırken şirket bir yandan da bu ürünlerin kullanım alanını genişletme ve geniş ekran oyun sektörünü HDR içeriğine hazırlama planları yapıyor. CHG90, EA Studio DICE ve Ghost Games ile yapılan stratejik ortaklık sonucunda optimum HDR görüntü kalitesini sağlayacak titiz bir ayar sürecine girdi. CHG90 ayrıca yakın zamanda Nvidia grafik kartları ile HDR uyumluluk onayını aldı.

CHG90, geniş bir tanıtımı yapılmadan önce bile monitör kategorisinde piyasa lideri olarak tanındı. Geçtiğimiz ay Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğu, ekonomiyi ve yaşam kalitesini geliştiren tasarım yeniliklerine yönelik teknolojileri ödüllendirmek için düzenlediği IDEA Ödülleri kapsamında, CHG90’ı Tüketici Teknolojileri kategorisinde bronz madalya ile ödüllendirdi.