Samsung, Yeni Galaxy A Serisi Telefonlarını Tanıttı

Samsung Electronics Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, “Samsung olarak her zaman müşterilerimizin pazardaki en gelişmiş ürünlere sahip olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. En yeni Galaxy A serisi, bunun bir kanıtı. Tarzımızdan ödün vermeden daha yüksek performans sunmak üzere geliştirdiğimiz yeni Galaxy A serisinde, Galaxy müşterilerimizin en beğendikleri özellikleri, tasarıma kazandırdığımız benzersiz yaklaşımla buluşturduk” diye konuştu.

Samsung’un üst düzey tasarım uzmanlığını yansıtan yeni Galaxy A Serisi, premium metal çerçeve ve 3D cam arka yüzeye sahip. Şık kamerası ve Ana Menü tuşu sayesinde yeni Galaxy A serisi her zamankinden daha rahat bir tutuş ve kullanım tecrübesi yaşatıyor. Galaxy A serisi Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Sis ve Şeftali Bulutu olmak üzere dört farklı cazip renk seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

16 MP ön ve arka kamera

Yeni Galaxy A serisinin 16 MP geliştirilmiş ön ve arka kameraları* ile artık önemli anlar daha kaliteli bir şekilde fotoğraflanabilecek. Otomatik odaklama özelliği ise, kaymaların önüne geçerek loş ışıkta bile canlı, net fotoğraflar ve selfie’ler çekmenize imkan tanıyacak.

Galaxy A ile selfie çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeri değiştirilebilen kamera düğmesi sayesinde yüksek çözünürlüklü selfie’ler çekmek için ekranda herhangi bir yere dokunmanız yeterli ve parlak resimler için telefon ekranını ön flaş gibi kullanmanız mümkün. Galaxy A serisi telefonların kamerası, resim efektlerini etkinleştirmek için farklı çekim opsiyonları arasında hızlı geçişe ve anlık filtrelere izin veren kolaylaştırılmış bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, fotoğrafları en iyi hale getirmek ve görüntülerin renk kalitesini geliştirmek için Yiyecek Modu gibi çekim opsiyonlarını kullanabiliyorlar.

Suya ve toza karşı dayanıklı

Galaxy A serisi günlük yaşantıyı kolaylaştırıyor. Galaxy A serisinin IP68 su ve toza dayanıklılık özelliği, yeni serinin telefonlarını yağmur, ter, kum ve toz gibi elementlere karşı dayanıklı kılıyor.

Yeni Galaxy A serisi, 256GB’ye kadar genişletilebilen mikroSD depolama desteğiyle, daha büyük bir hafıza sunuyor. Sahip olduğu uzun batarya ömrü kullanıcıların aktif günlük yaşantılarından kopmamasını sağlarken, Hızlı Şarj özelliği** de A serisi cihazlarının çok kısa bir süre içinde şarj olabilmesini sağlıyor. Yeni Galaxy A serisi, kolay bağlantı ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan her iki taraflı kullanılabilen USB Type C girişe sahip. Aynı zamanda Her Zaman Açık Ekran özelliği de kullanıcıların, telefonun ekranını açmadan tarih ve saati hızlı bir şekilde kontrol edebilmesini sağlayarak, zaman ve batarya kullanım süresinden tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Samsung Cloud sayesinde veri ve görselleri yedeklemek kolaylaşıyor. Kullanıcılar, güvenle saklamak istedikleri özel verilerini, biometrik kimlik doğrulama ile desteklenen Güvenli Dosya’da tutabiliyorlar.

Galaxy A, Ocak ayından itibaren satışa sunulmaya başlanacak.

Samsung Galaxy A7 Ürün Özellikleri:

Galaxy A7 Ağ LTE Cat.6 (Pazarlar ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir) Ekran 5.7” FHD Super AMOLED İşlemci 1.9GHz Sekiz Çekirdek İşletim Sistemi Android 6.0 (Marshmallow) Kamera Arka: 16MP (F1.9), Ön: 16MP (F1.9) Video MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Ses MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Ek özellikler MST teknolojisi (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Çift SİM seçeneği Samsung Pay’in piyasaya sürülüşleri pazarın hazır olma durumuna bağlı olarak değişebilir Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C,NFC (UICC, eSE) Sensör Hareket Sensörü, Jeomanyetik, RGB Işığı, Hall, Parmakizi tarayıcı, Barometre IP Kodu IP68 Hafıza 3GB RAM + 32GB Hafıza Mikro SD desteği (256GB’ye kadar) Boyut 156.8 x 77.6 x 7.9mm Pil 3,600mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy A5 Ürün Özellikleri:

Galaxy A5 Ağ LTE Cat.6 (Pazarlar ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir) Ekran 5.2” FHD Super AMOLED İşlemci 1.9GHz Sekiz Çekirdek İşletim Sistemi Android 6.0 (Marshmallow) Kamera Arka: 16MP (F1.9), Ön: 16MP (F1.9) Video MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Ses MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Ek Özellikler MST teknolojisi (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Çift SİM seçeneği Samsung Pay’in piyasaya sürülüşleri pazarın hazır olmasına bağlı olarak değişebilir. Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC, eSE) Sensör Hareket Sensörü, Jeomanyetik, RGB Işığı, Hall, Parmakizi tarayıcı, Barometre IP Kodu IP68 Hafıza 3GB RAM + 32GB Hafıza Mikro SD desteği (256GB’a kadar) Boyut 146.1 x 71.4 x 7.9mm Pil 3,000mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy A5 Ürün Özellikleri:

Galaxy A3 Ağ LTE Cat.6 * Pazarlar ve mobil operatörler arasında değişiklik gösterebilir Ekran 4.7” HD Super AMOLED AP 1.6GHz Sekiz Çekirdek OS Android 6.0 (Marshmallow) Kamera Arka: 13MP (F1.9), Ön: 8MP (F1.9) Video MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Ek Özellikler MST teknolojisi (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Çift SİM seçeneği Samsung Pay’in piyasaya sürülüşleri pazarın hazır olmasına bağlı olarak değişebilir Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC) Sensör Hareket Sensörü, Jeomanyetik, RGB Işığı, Hall, Parmakizi tarayıcı, Barometre IP Kodu IP68 Hafıza 2GB RAM + 16GB Hafıza Mikro SD desteği (256GB’ye kadar) Boyut 135.4 x 66.2 x 7.9mm Pil 2,350mAh

Özellikler ve işlevler pazarlara göre değişebilir

*16 MP arka ve ön kamera sadece A7 ve A5 modellerinde bulunmaktadır

** Hızlı Şarj Özelliği sadece A7 ve A5 modellerinde bulunmaktadır

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