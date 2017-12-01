Samsung’un amiral gemisi özelliklere sahip kapaklı telefonu W2018 onaylandı.

Samsung’un, yakın zamanda tanıtılacak olan kapaklı akıllı telefonu W2018, FCC’den onay aldı. Telefon, NFC, LTE, Bluetooth 4.2 Düşük Enerji ve Wi-Fi gibi telefonun iletişim yetenekleriyle ilgili özellikleri paylaşıyor. FCC uygulaması ayrıca ANT+ desteği ve model numarası – R38J906NX2E’yi de ortaya koyuyor.

Samsung W2018 iki adet 4.2 inç 1080p Super AMOLED ekrana, bir tarafında 12MP kamera ve diğer tarafında 5MP kameraya sahip olacak. Telefon, Snapdragon 835 işlemci ve bir 2.300mAh batarya ile güçlendirilecek.

Samsung W2018, söylentilere göre, 1 Aralık’ta Çin’de ilan edilecek ve daha sonra 2.000 dolar eşdeğerinde satışa çıkacak.