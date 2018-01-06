Siber güvenlik uzmanına göre, bazı ülkelerde giderek popüler olan seks robotları Terminatörlere dönüştürülebilir.

Yapay zeka araştırmacıları, İnternet’e bağlı robotların oluşturduğu güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulunuyor. Son uyarı İngiliz basınına konuşan bir siber güvenlik uzmanından geldi.

Star Online’ı değerlendiren Deakin Üniversitesi’nden Nicholas Patterson, bilgisayar korsanlarının bir robot veya robotik bir cihaz yakalayabileceğini ve bağlantılarını, kollarını ve bacaklarını kontrol edebileceğini ve bazı durumlarda cihaza eklenen araçları kesebileceğini söyledi.