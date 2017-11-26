Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Selçuk İnan ve Samsung arasındaki dava süreci devam ediyor.

4 yıl önce forma numarası 8 olmasından dolayı ‘S8’ markasını TPE’den tescil ettiren Selçuk İnan, Samsung’un geçen yıl çıkan akıllı telefonda S8 isminin kullanılmasından dolayı Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung’a dava açtı.

İnan, ‘S8’ markası ve isim hakkının kendisine ait olduğunu belirterek elektronik devine 8 Haziran 2017’de noterden bir ihtarname gönderdi. Telefonun kullanımın durdurulmasını istedi. Ancak Samsung ihtarnameye cevap vermedi.

110 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

Bunun üzerine Selçuk İnan, Samsung’a 110 bin liralık dava açtı. İnan’ın avukatı, “Davalı müvekkilim adına tescilli markasını ayırt edilemeyecek kadar bir benzerini kullanmaktan çekinmemiştir. Müvekkilimin tescilden doğan hakları açıkça ihlal edilmektedir. Öncelikli olarak ihtiyati tedbir kararı verilmek suretiyle davalının ‘S8’ ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da bu ürünlerin imhasına karar verilmesini istiyoruz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10 bin lirası maddi, 100 bin lirası manevi olmak üzere 110 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.