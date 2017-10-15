Merkezi Hollanda’da bulunan Shell, Avrupa’da 30bin elektrikli araç sarj istasyonuna sahip olan NewMotion’u satın aldı.

Royal Dutch Shell kısa adıyla Shell, enerji sektöründe önemli bir marka. Dünya’nın emisyonsuz enerjiye yönelimiyle birlikte bu enerji firmaları da ayakta kalabilmek adına geleceğe ayak uydurmaya başladı.

1 milyar dolarlık bir yatırımı alternatif enerji kaynaklarına aktaran Shell, Batı Avrupa’da 30binden fazla elektrikli araç şarj istasyonuna sahip olan NewMotion firmasını satın aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre hızlı şarj ve normal şarj olmak üzere iki farklı türde şarj istasyonları her yere kurulacak ve bu alanda çalışmalar devam ediyor. Hızlı şarj istasyonları yol üzerindeki Shell istasyonlarında bulunacak. Daha yavaş şarj istasyonları ise evlerde ve iş yerlerinde hizmet verecek.

Shell’in elektrikli araçlara ilk atılımı olmayan bu yeni satın alım, son da olmayacak gibi görünüyor. Firma, her ne kadar petrol sayesinde şuan olduğu yere gelmiş olsa da gelecekte petrolün şimdi olduğu kadar geçerliği kalmayacağının bilincinde.