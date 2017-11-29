Sökülebilir ilk futbol stadı 2020 yılında Katar’da tamamlanması bekleniyor. Sökülebilir futbol stadı Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’nda kullanılacak.

2022 Dünya Kupası için hazırlıklar Katar’da şimdiden başladı. Katar Fütüristik tasarımlarla organizasyona oldukça iddialı bir ev sahipliği yapacağa benziyor. 2022 Dünya Kupası sökülebilen ve yeniden oluşturulabilen bir stat üzerinde yapılacak.

Stadın tasarımını Ras Abdu Aboud ve İspanya’nın Fenwick Iribarren Mimarları yapacak. Stadın birçok parçası sökülüp nakliye konteynırlarında taşınabilecek halde yapılacak. Böylelikle stadın daha küçük organizasyonlarda veya daha farklı mekanlarda da kullanılması sağlanacak. Sökülebilir stadın 40.000 kişilik kapasitesi olacak.