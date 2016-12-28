Sonunda Geçti: Samsung Galaxy C5 Pro!

Samsung’un Galaxy C5 Pro’su sonunda neyden geçti? Cevap haberimizde yer alıyor. Evet, hazırsanız merakınızı giderelim.

Yeni Model Şundan Geçti:

Samsung’un yeni telefonu Galaxy C5 Pro olacak. Yeni model Kalite Kontrol Aşaması anlamına gelen TENAA sürecindeydi ve bu aşamadan geçmeyi başardı.

Şimdi cihazla ilgili detaylı bilgilere geçelim. Telefonda; 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli İşlemciye sahip Snapdragon 626 SoC yongaseti yer alıyor.

4 GB ana bellek; cihazda kullanılacak. 5.2 inçlik ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak.

64 GB dâhili depolama alanı telefonda yer alacak. Micro-SD kartı girişi ile depolama alanını 256 GB’ye kadar arttırabilirsiniz.

16 megapiksellik Arka Kameraya; 16 megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor. Parmak izi sensörü de telefonda yer alacak.

3000 mAh batarya; cihaza güç katacak. 145.7 x 71.4 x 6.95 mm ölçülerindeki telefon; 143 gram ağırlığa sahip olacak.

4G LTE’ye de destek verecek olan cihazda Bluetooth 4.2 de yer alıyor. Yeni modelin kod ismi: “SM-C5010” olacak. Ocak ayında telefonun tanıtılması bekleniyor.