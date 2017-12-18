Sürücüsüz otomobiller tartışılmaya devam ederken, pilotsuz bir helikopter fikrine nasıl bakılır merak konusu.

Dronelar, şimdi modern savaş alanlarının öndemli bir parçası. Aurora Uçuş Bilimlerinin ilk başarılı tam boyutlu otonom uçak yakında savaş alanlarında kendini göstermeye başlayabilir. Firman’ın Autonomous Aerial Cargo Utility System (AACUS, eski bir helikopterin, askerlerin dileklerine göre pilot olmadan uçmasına olanak tanır. Gelecekte bu teknoloji ile, askerlerin sahadaki arzuları ve hareketleri basit bir tablet komutuyla gerçekleştirilebilir.

Şirket, AACUS sistemini, LiDAR ve ABD Deniz Kuvvetleri yetkililerinin yürüttüğü testler için kullanılan kameralarla donatılmış mevcut bir UH-1H helikopterine kurdu. Askerler helikopter kargosunu yükledikten sonra araç başarılı bir şekilde havalandırıldı.

Ekim ayında FAA tarafından özel olarak onaylanmış AACUS tarafından akredite edilmiş olan UH-1H, bu test sırasında kullanılmışken, bu teknoloji teorik olarak diğer pervaneli uçaklarda da kullanılabilir. Bu gösteri beş yıllık bir test programının sonuncusu idi. Şimdi, donanma kendi deneylerini bu sistemle yapmak isteyip istemediğine ve satın alıp almayacağına karar verecek. Sonunda pilotsuz helikopter de yaptılar!