Üreticilere ve profesyonel marketlere iletişim, video oyun konsolları ve bilgi teknolojisi üretiminde önemli rol oynayan Sony, ürettikleri bellek kartı G Serisi CFast 2.0’ın hızıyla rakiplerini solluyor.

Sony kamera noktasında CompactFlash formatının son nesli olan CompactFast ve CFast 2.0 için çalışmalarına devam ediyor. Sony, 2012 yılında CFast 2.0’ın maksimum transfer oranını 600 MB/s olarak görücülerinin karşısına çıkartmıştı. Şirket G serisi üzerine yaptığı çalışmalarla teorik hıza yaklaşmayı başarmış durumda. Yeni çıkan kartlarında yazma oranını 510 MB/s düşüren şirket, bu hamleyle art arda çekilmiş RAW fotoğraflarını yüksek hızda kolayca yazdırabiliyor.

Okuma noktasında ise 530 MB/s oranına düşüren şirket, kullanacak olan çekilen fotoğrafları bilgisayarlarına hızlı bir şekilde aktarma fırsatı sunuyor. Şirket, 4K minimum yazma noktasında ise hızın 130 MB/s olduğunun garantisini veriyor. Sony, G Serisi içinde sundukları bellek kartlarının hem günümüz hem de gelecek nesillere dijital kameralar için ve ilk sırada olmak için depolama alanı seçeneği olmasını istiyor.