Sony Xperia XZ (2017)’nin Görselleri Ortaya Çıktı!

Sony’nin 2017 model yeni telefonu Xperia XZ olacak. Cihazın görselleri de ortaya çıktı. Detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yeni Model Şu Özelliklere Sahip Olacak:

Telefonda; 64 bit destekli Qualcomm’un Snapdragon 820 yongaseti yer alacak. 3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak.

64 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. 2900 mAh batarya; cihaza güç katacak. Hızlı Şarj’a da destek verecek olan telefonda; Parmak izi sensörü de yer alacak.

Cihazın Arka Kamerası ise 23 megapiksel. Kamerada yer alan Objektif; f/2.3 diyafram değerine sahip. İlk olarak telefon bu yılın Eylül ayında gerçekleşen IFA 2017’de ortaya çıkmıştı.

Xperia X Compact da bu Etkinlikte tanıtılmıştı. Ekim ayından beri ABD’de satışta olan model yeni yıl -2017- ile beraber tüm Dünya’da satışa çıkmış olacak.

Telefonun ABD fiyatı 699 Dolar yaklaşık olarak 2477 TL. Sızdırılan görselden cihazın; Xperia C5 ve XA Ultra’ya benzediğini görüyoruz.

Altın renk olarak gördüğümüz telefon; geniş bir Renk Seçeneğine sahip. Telefonla ilgili edindiğimiz bilgiler bunlar. Yeni gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.