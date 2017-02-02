3 Şubat 2017 Cuma
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Sony Xperia Z5 Premium’un yenisi yolda

Özgür Yıldız Canlı Yorum

Geçtiğimiz ay Sony‘nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 27 Şubat’ta düzenlenecek olan Mobile World Congress‘te açıklayacağı yönünde dedikodular ortaya çıkmıştı.

Telefonun da 2015’te piyasaya çıkan ve 4K panele sahip olan Xperia Z5 Premium‘un devamı olacağı düşünülüyordu. Ricciolo1 isimli Twitter kullanıcısı, ortaya yeni bir iddia atarak, telefonun üzerinde halen çalışıldığını ve MWC’de görünmeyeceğini belirtti.

Firmanın MWC’de kapalı kapılar ardında ve özel toplantılarda gösterileceğini de söyleyen kullanıcı, bunun dışında herhangi bir bilgi vermiş değil.

Yeni telefonun Snapdragon 835 işlemcisi olacağı düşünülüyor.

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