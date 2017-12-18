Suudi Arabistan’ın verdiği vatandaşlık ile dünyada ilk defa vatandaşlık alan Robot Sophia, şimdi ise kadın hakları savunucusu oldu.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından üretilen ve yakın zamanda Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen Sophia, bir kez daha gündemde.

Geçen haftalarda, bir aile kurmak istediğini açıklayan Sophia, bu kez kadın hakları konusundaki düşüncelerinden bahseti.

Hanson Robotics başkanı David Hanson CNBC-E’de Sophia hakkında “kadın haklarının ve tüm insanlığın haklarını savunan bir kişi” olarak konuştu. Hansen, Sophia’nın vatandaşı olduğu Suudi Arabistan ile “Sophia kadın haklarının gündeme getirilebileceği bir ortamda bulunuyor” diye konuştu.

Suudi Arabistan, Sophia’ya 25 Ekim’de Riyad’daki Gelecek Yatırım Girişiminde vatandaşlık hakkı verildiğini açıklamıştı.