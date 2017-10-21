Spotify, RISE adını taşıyan yeni programını duyurdu. Şirket, RISE programı ile müziğin yeni yıldızlarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Programın vaatleri biraz belirsiz ancak Spotify, seçilen sanatçıların; sosyal reklam, özel RISE oynatma listesi ve editörel programlama ile destekleneceğini söylüyor. Ayrıca şarkıcıların hayat hikayeleri ve bazı platformlardaki deneyimleri de olacak.

Spotify’dan yapılan açıklamada şirketin etkinlikleri hâli hazırda düzenlediği “Fan First” etkinliklerine benzer bir yapıda olacağı belirtildi. Verilerden yararlanarak sanatçıların en büyük hayranlarını tespit eden şirket, hayran kitlelerine erken bilet imkanı da sunacak.

Rise programının ilk üyeleri açıklandı

Spotify RISE programı şimdiden ilk dört üyesini açıkladı bile. Şirket yaptığı duyuruda programın belli bir başarıyı yakalamış, ancak henüz büyük bir patlama gerçekleştirmemiş isimler için olduğunun altını çizdi. Spotify üzerinden ayda 1 milyon dinleyiciye ulaşan Alman pop şarkıcısı Kim Petras, Spotify’da en popüler 57 sanatçı arasına giren Lauv, Russell Dickerson ve Trippie Redd, RISE programının ilk üyeleri oldular.