Spotify, lisansını almadığı şarkıları kullanması nedeniyle 1.6 milyar dolarlık bir davayla karşı karşıya.

İsveç merkezli online müzik dinleme programı Spotify, şirket tarihinin en büyük davalarından biriyle yüzleşiyor.

Spotify, sahip olmadığı yüzlerce şarkı içeriğinden dolayı 1.6 milyar dolarlık (yaklaşık 6 milyar TL) tazminat davası açıldı.

The Doors and Weezer’ın yanı sıra Wixen Music Publishing’in telif hakkı ihlalinde bulunduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda benzer bir suçlama ile gündeme gelen Spotify, uzlaşma yolunu seçmiş ve David Lowery ve Melissa Ferrick önderliğinde organize olan şarkı yazarlarına 43 milyon dolar ödeme yapmıştı.