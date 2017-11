Blizzard firmasının efsane oyunu olan Starcraft 2 yıllar sonra ücretsiz oldu; artık Starcraft 2’nin Wings of Liberty sürümünü bedava oynayabilirsiniz.

Starcraft 2 bedava nasıl oynanır?

Starcraft 2 uzun bir aradan sonra ilk kez bedava oldu. Blizzard aldığı bir kararla bugünden itibaren Starcraft 2’yi oynamak isteyenlerin herhangi bir ücret ödemeyeceğini duyurdu. Starcraft 2 elbette üç ayrı paketten oluşuyor. İlki olan Wings of Liberty bu ücretsiz kampanyaya dahil. Daha sonra yayınlanan Heart of the Swarm ve Legacy of the Void sürümlerini oynamak için maalesef yine ücret vermek durumundasınız.

Ancak hatırlatmak gerekir ki 8 Aralık tarihine kadar eğer halihazırda Starcraft Wings of Liberty’e sahipseniz Heart of the Swarm’u bedava indirebiliyorsunuz! Yani bir aydan az bir vakit kaldı, elinizi çabuk tutun!

Konuyla ilgili konuşan Blizzard’ın CEO’su Mike Morhaime, Starcraft 2’nin tüm zamanların en beğenilen oyunlarından biri olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Devasa Wings of Liberty single player senaryosuyla, bitmek bilmeyen co-op moduyla ve harita üretme araçlarıyla artık StarCraft 2’nin gerçek zamanlı strateji deneyimi tamamen ücretsiz oluyor.”