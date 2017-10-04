Görüntüleme teknolojisi firması Barco’nun kablosuz sunum sistemi ürünleri Radisson Blu Bosphorus Hotel’de görücüye çıktı. 16K Elektronik Görüntü Sistemleri A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Barco Türkiye Genel Müdürü Mehmet Deniz Kaya, “Barco’nun ‘tıkla-paylaş’ mantığıyla çalışan ClickShare ürünleriyle herkes sunumlarını kablosuz ve kolayca paylaşabilecek” dedi.

Düşüncülerinizi paylaşmak için profesyonel bir sunum hazırladınız. Toplantının başlaması için herkes sizi bekliyor. Bir yandan kablolar, öbür yandan bağlantı sorunları sizi yavaş yavaş geriyor. Üstüne bir de cihazın ekrana bağlanmasında yaşadıklarınız eklenince stres başlıyor. Tanıdık bir duygu değil mi?

Bu sorunları ortadan kaldıran çözümler, Radisson Blu Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen “Barco Sunum Sistemleri Ürün Ailesi” toplantısında tanıtıldı. Toplantıyı düzenleyen Barco Türkiye Genel Müdürü Mehmet Deniz Kaya, dünya devi Barco’nun ClickShare adlı ürünlerinin günümüzün en basit kablosuz görüntü aktarım cihazı olduğunu hatırlatıp “Geniş ürün gamımızla insanları, içerikleri ve düşünceleri bir araya getiriyoruz. Sunum ve toplantı odalarında artık montaj yok, kurulum yok. İçeriğinizi paylaşmak için kablo tak çıkar devri bitti, tıkla paylaş devri başladı! Profesyonelleri, sunumlarını ister bilgisayardan, ister tablet veya akıllı telefondan; kolay, stressiz ve tüm dijital platformlara uyumlu ClickShare ürünleriyle yapma imkânına kavuşturduk” dedi.

Toplantıda iş ortakları ve bayileriyle görüş alışverişinde bulunan Kaya, 2017’yi değerlendirip, 2018 için de, iş ortaklarıyla hedeflerini belirlediler. “ Türkiye pazarına, dünya pazarlarındaki en son dijital teknolojileri sunuyoruz” diyen Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hayatı kolaylaştırıp, insanları yeni nesil dijital ürünlerle satış öncesinden satış sonrasına kadar süren hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Her ölçekteki kurum ve kuruluşu geleceğe hazırlıyoruz. Bunu yaparken de, sadece firmalara uygun ürünler değil; yeni çıkacak ürünlerle küçük ölçekli işletmeleri de dikkate alıyoruz. Eğitim kurumlarından üniversitelere kadar her işletmenin kullandığı cihazları tek merkezden uzmanlık gerektirmeden kolayca yönetme fırsatı sunacağız. Kullanıcıların yüzde 93’ü ClickShare’in toplantıları daha verimli hale getirdiğini söylüyor. Clickshare ile yarattığımız verimli çalışma ortamını, lansmanını yaptığımız diğer ürünlerle bütün kurumlara yaymak istiyoruz”

16K Genel Müdürü M. Tuğberk Büyükbay ise, Barco ile 3 yıldır çalıştıklarını hatırlattıktan sonra şunları söyledi: “Bazı ürünlerini Türkiye’de temsil ediyoruz. Toplantı odası çözüm ürünlerini önemsediğimizden ClickShare ürün ailesini Türkiye’de satıyoruz. Satışlarımızı yıl sonunda önceki yıla göre yüzde 100 artırmayı hedefliyoruz. 2018’de Barco ile gerçekleştireceğimiz yeni etkinliklerle kanal yapımızı güçlendirerek pazarı daha da büyüteceğiz.”

Kaya, ClickShare’i farklı kılan temel özelliklerini şöyle özetliyor: