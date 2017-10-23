Super Mario Bros’da Yeni Bir Dünya Hız Rekoru Kırıldı!

Super Mario Bros’u en hızlı sürede bitirmeye çalışan bir oyuncu, önceki şampiyonu salise farkla geçerek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Super Mario Bros oyununu oynayan “darbain” adlı Twitch kullanıcısı, oyunu 4:56:528 gibi bir sürede bitirerek yeni bir dünya rekoru kırdı. Super Mario Bros’un birinciliğini eline alan 27.474’üncü kişi olmayı başardı.

Yeni rekoru geçmenin her geçen gün daha da zorlandığını belirten Darbian, Kosmicd12’nin geçen ay 4:56:878 ile kırdığı dünya rekorunu salise farkla geçerek yeni lider olmayı başardı.

Oyun o kadar çok oynandı ve hız testine sokuldu ki, günümüzde bu rekorlar saniye değil salise üzerine yapılmaya başladı.

Darbian’a bu dünya rekorunu getiren en önemli fark, bayrakları hep yerde yakalaması oldu. Normalde sona geldiğimizde Mario’yu zıplatarak bayraktan kaymasını izleriz, ancak bu durum ciddi bir süreyi de beraberinde getirir. İşte Darbian, bu deneme boyunca bayrağın borusunu en altta yakaladı.

Oyunun çıkışı üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu tarz speedrunner denemeleri hala büyük bir iştahla yapılıyor. Aşağıdan darbian’ın kırdığı dünya rekoruna ulaşabilirsiniz.