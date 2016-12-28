Suya Dayanabilecek Mi: Samsung Galaxy A (2017)?

Sizce Samsung’un yeni telefonu Galaxy A (2017) suya dayanabilecek mi dayanamayacak mı? Cevabı merak edenler haberimizi okumaya devam edin.

O Sorunun Cevabı Burada!

Samsung tüm 2017 model A’larını; yeni yılın -2017- Ocak ayında gerçekleşecek olan CES 2017 yani Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtacak.

Telefonların 5 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor. Evet, 2017 model Galaxy A7 suya dayanabilecekmiş. Cihaz; suya ve toza dayanıklılık anlamına gelen IP68 Sertifikasına sahip.

Samsung Malezya Mobil Bölümü sıra dışı bir tweet’i; Twitter hesaplarından paylaştı. Hesapta yer alan Twitte şu ifadeler yer alıyor: “Tüm bunlar “A”lar ile başlar.

Nefesinizi tutun”. “Tüm bunlar “A”lar ile başlar” ifadesinden anladığımız şey IP68 Sertifikasına A7’nin sahip olması.

Şimdilik A7’de; IP68 Sertifikasının olduğunu biliyoruz belki bu tüm A’lar için geçerlidir. Bu varsayımımız tweeti de destekliyor.

Diğer türlü A yeni çıkmış gibi oluyor ki A’nın 2 yıllık bir geçmişi –Alpha, A’nın babası; A, Alpha’nın oğlu sayılır.

Alpha; Çin, A; tüm Ülkelerde satışa çıkmıştı- Son olarak telefonla ilgili bir Video paylaşarak Özel Haber tadındaki haberimizi sonlandırmış oluyoruz.

İşte Cihazla İlgili Video: