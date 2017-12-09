Yer bildirim uygulaması olan Swarm’da en çok yer bildirimi yapan ülke Türkiye oldu. Popüler sosyal medya uygulaması Swarm’da yer bildirimi yapan insanların sayısı dünya genelinde 10 milyara ulaşırken bu bildirimlerin yüzde 25’i yani yaklaşık olarak 2.5 milyarı Türkiye’de yapıldı.

Bu sonuçlar medya takip kurumlarının yaptığı araştırmada ortaya çıktı. Daha önce yapılan araştırmalarda Avrupa’da birinci olan Türkiye, Dünya’da ise üçüncü olmuştu. Ayrıca en çok yer bildirimi yapılan konum ise İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Atatürk Havalimanında toplam 7 milyon yer bildirimi yapıldı.

En fazla yer bildiriminin Türkiye’de yapıldığı uygulamada en yüksek yer bildiriminin Everest Dağı’nda en alçak yer bildiriminin ise Lut Gölü’nde yapıldığı belirlendi.