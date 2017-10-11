Samsung’un yenilikçi teknolojileri ile tanışmak isteyen teknoloji meraklıları, bir festival havasında açılışı yapılan Samsung Galaxy Studio’ya yoğun ilgi gösterdi. İstinyePark alışveriş merkezi içindeki geniş bir alana kurulan Samsung Galaxy Studio, daha önce Los Angeles, Madrid, Tokyo ve Dubai gibi dünyanın önemli şehirlerinde teknoloji severleri ağırlamıştı. İstanbul’a ilk kez gelen Samsung Galaxy Studio deneyim alanını ziyaret edenler; başta Galaxy Note8 olmak üzere sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, 4K çözünürlükte 360 derece fotoğraf ve video çekebilen Gear 360 kamera ve kullanıcıları sağlıklı yaşama yönlendiren Gear Sport gibi ürünleri kişisel danışmanlar eşliğinde yakından tanıma fırsatı buluyor.

Samsung Galaxy Studio’nun en çok dikkat çeken bölümlerinden birisi olan Portre Havuzu’nda, Galaxy Note8 ile çekilmiş selfie fotoğrafları su dolu bir panel içindeki büyük bir ekranda yeniden oluşturuluyor ve kullanıcıların fotoğraflarını arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak sağlanıyor. Aynı anda Galaxy Note8’in suya ve toza dayanıklılığı da eğlenceli bir şekilde deneyimleniyor.

Galaxy Studio deneyim alanında Gear 360 kamera için özel olarak silindir şeklinde tasarlanmış çekim kabini ise içindeki sıra dışı ışık şovu eşliğinde 360 derece fotoğraf ve video çekim deneyimini renkli bir hale getiriyor. Çekim kabinini deneyimlemek isteyen teknoloji severler görsel bir ziyafet yaşarken eğlenceli anların 4K çözünürlükte ve 360 derece çekilmiş videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor.

Oculus tarafından desteklenen kontrol cihazına sahip yeni Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü için tasarlanmış bölümde ise, ziyaretçiler 4D tiyatro keyfini sanal gerçekliğin büyüsüne kapılarak izliyorlar.

Samsung Galaxy Studio’nun Galaxy Fitness sağlıklı yaşam alanında yeni Gear Sport’un sporseverlere sunduğu kolaylıklar ilk elden tecrübe edilebiliyor. Galaxy Fitness alanındaki bisikletlerde ziyaretçiler nabızlarını ve yaktıkları kalori miktarını Gear Sport’un yeni tasarlanmış şık ekranından anlık olarak takip edebiliyorlar.

7 – 28 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan İstinyePark içindeki Samsung Galaxy Studio’da düzenlenecek workshop ve etkinlikler ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken teknolojinin geldiği son noktayı da ilk elden yaşamalarını sağlıyor.

Samsung Electronics Türkiye’nin bugün duyurduğu yeni bir kampanya ile Samsung Galaxy Studio’yu ziyaret edenlerin en çok ilgi gösterdiği ürün olan yeni Galaxy Note8’i 16 Kasım’a kadar satın alacaklara kablosuz şarj standı hediye edilecek. Kampanyaya dâhil mağazalardan Galaxy Note8 alanlar, sadece 10 dakikalık şarj ile 120 dakika konuşma, 60 dakika video izleme ve 50 dakika yazışma imkânı sunan hızlı şarj özelliğine sahip kablosuz şarj standına ücretsiz olarak sahip olabilecek.