Tellwe ile artık falınız cebinizde!

Uluslar arası platformda tüm fal türlerini sunacak bir site olarak tasarlandığı için, adını İngilizcede We tell-fortune-size geleceği anlatıyoruz ifadesini çağrıştıracak ve Türkçedeki kahve falına da gönderme yapacak şekilde Tellwe olarak markalaşan dijital platform hızla yayılıyor.

Tüm dünyadan yetenekli falcılar ile fal baktırmak isteyenleri bir araya getiren dijital platform Tellwe, sizlere eşsiz bir fal deneyimi yaşamanız için aracı ve yardımcı oluyor. Bunu yaparken de zaman-mekan sorununu ortadan kaldırıyor.

Tellwe kahve falı ve fal kültürünü sanal ortamda en iyi şekilde sunabilmeyi amaçlıyor. Artık yetenekli falcılar aramanıza gerek yok! Dünyadaki birçok falcıya Tellwe’den ulaşabileceksiniz.

Türk insanının özellikle de kadınının gelenek haline gelen kahve fincanını kapatma eğiliminden yola çıkarak oluşturulmuş platform; merak, terapi, gelenek, muhabbet, paylaşım gibi temel ihtiyaçları karşılayan kahve falı kültürünü internet üzerinden tüm dünyaya yaymayı hedefliyor.

Tellwe Türk kahvesi falının yanı sıra tarot, katina ve falcı özel falları (240 civarında fal) hizmeti veriyor.

Fal baktıran üyeler aplikasyon veya siteye girip falcılardan ve falcıların baktıkları fal çeşitlerinden birini seçip gönderebiliyorlar. Kahve falı baktırmak isteyen kullanıcılar aplikasyon ve web sitesi aracılığıyla içtikleri kahve fincanlarının fotoğraflarını seçtikleri falcıya göndererek kahve falının bakılmasını isteyebiliyorlar. Sisteme üyelik ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Falcı adayları kendi kayıtlarını yapıp falcı üyesi oluyorlar. Öncelikle deneme fallarını baktıktan sonra fal baktıranlar tarafından aldıkları oylara göre sistem içinde aktif hale gelip derecelendiriliyorlar.

Kendisi de bir Türk kahvesi ve falı tutkunu olan girişimci Demet Kütükçü Safçı geçtiğimiz günlerde “Kahve Falı Sözlüğü” adlı bir de kitapçık çıkardı. Safçı, www.tellwe.com projesini de çatısı altında bulunduran Mutlucu İnteraktif Projelerin ortağı ve Genel Müdürlüğü’nü yürütüyor.

Türk Kahvesi’ni tarihi, seremonisi, pişirilmesi, sunumu, kullanılan malzemesi v.b. gibi çok geniş bir şekilde inceleyen Safçı: “Türk Kahvesi’nin Yemen’den İstanbul’a ulaşan ve Osmanlı’da geçen tarihini anlatan kitapları okudukça, Türk Kahvesi’nin UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine neden alındığını çok iyi anlıyoruz. Kahvenin kendisi değil elbette Türk Kahvesi’nin Kültür ve Geleneği listede yerini aldı. Türk Kahvesi tüm dünyada telvesiyle pişirilen tek kahvedir. Öğütülmesi, pişirilmesi ve sunumuyla başlı başına bir şölendir” dedi.