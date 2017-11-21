Çinli sosyal medya devi Tencent borsada 522 milyar dolara ulaşarak Facebook’u geçti.

Tencent, bugün Hong Kong borsasında 522 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Böylece şirket Nasdaq borsasında işlem gören Facebook’un 521 milyar dolarlık piyasa değerini de geçmiş oldu.

Dünya genelinde 2 milyar kullanıcıya sahip Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformları da bünyesinde barındırıyor.

Buna karşın Tencent’in mobil sosyal ağı WeChat’in ise Çin’de 1 milyar kullanıcısı bulunuyor. Ancak şirketin son yıllarda mobil oyun, mobil ödeme ve müzik gibi alanlara odaklanmaya başlaması yatırımcılara Tencent’e yatırım yapmalarını sağlayan diğer etkenler olarak gösteriliyor.

Bu yılın son dönemlerinde satışlarını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 69 artırarak, 2010’dan bu yana gelirlerindeki en hızlı yükselişi yaşayan Tencent, Tesla’nın yüzde 5 hissesini ve SnapChat’in ana şirketi Snap’in de yüzde 12 hissesini elinde bulunduruyor.