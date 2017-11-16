Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk kez elektrikli tır üretti. Aracın resmi sunumu bugün yapılacak.

Tesla Semi’nin normalde Ekim ayında ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak daha sonra resmi lansmanın 16 Kasım’a taşındığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Tesla’nın sahibi Elon Musk, elektrikli tırları ile taşları yerinden oynatabi.

Ellon Musk, son günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada ilk olarak Tesla Truck olarak paylaştığı bilgileri son olarak Tesla Semi adı ile paylaştı ve “ağır ve uzun menzilli” olarak tanımlanacağını ve en yüksek ağırlık kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Elektrikli otomotiv endüstrisinin en büyük soru işaretlerinden biri, sürüş aralığının iddialı yorumu idi.

Tesla Semi için, 350 ila 500 kilometre arasında olduğu düşünülüyordu, ancak spesifikasyonların mevcut raporda bildirilenlerden çok daha iyi olacağı vurgulandı. Herhangi bir dizel modelinin kolayca aşılabileceği belirtildi.

Aracın fiyatının 100 bin dolardan başlaması bekleniyor.