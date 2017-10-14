Lüks elektrikli araç üreticisi Tesla, ekip liderleri ve denetçiler de dahil olmak üzere bu hafta yaklaşık 400 çalışanını işten çıkardı.

Tesla, şirketten ayrılan çalışan sayısını teyit etmeden e-postayla gönderilen bir bildiride, işten çıkarmalar şirket çapında bir yıllık gözden geçirmenin bir sonucu olduğunu söyledi.

Montaj hattında çalışan ve tespit edilmek istemeyen eski çalışan, “İştirakçilerden ekip liderlerine, hatta denetçilere kadar yaklaşık 400 kişi var ve ne kadar sayının tam olarak ne kadar yüksek olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Tesla, bu ayın başlarında “üretim darboğazlığı” nedeniyle yeni Model 3’ün çıkışını ertelemişti.

Şirket, 220 Model 3 sedan teslim etti ve üçüncü çeyrekte ise 260 üretti. Temmuz ayında, Model S’in başlangıç ​​fiyatının yarısına denk gelen 35.000 dolar fiyatlı Model 3 üretimine başladı.

Mercury News geçtiğimiz hafta Tesla tarafından yüzlerce çalışanını çıkardığını iddia etmişti. Şimdi ise bu haber teyit edilmiş oldu.