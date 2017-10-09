Tesla tarafından geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan ve Elon Musk’ın 11 yıl evvel kaleme aldığı “Çok Gizli Tesla Motors Ana Planı” yazısında uygun fiyatlı sıfır emisyonlu elektrikli otomobil olarak ifade edilen Model 3, otomobil tutkunlarının yoğun ilgisine maruz kalıyor.

Tesla, Model 3 üretimine yetişemiyor

Ağustos ayında şirketin finansal raporunun açıklandığı basın toplantısında konuşan Musk, 518 bin ön sipariş alan Model 3 için ilk tanıtım gününden bu yana 63 bin siparişin iptal edildiğini de açıklamıştı.

İptal sebepleri açıklanmazken, 29 Temmuz günü ilk sahiplerine teslim edilen Tesla Model 3 için her geçen gün yeni siparişler almaya devam eden firmanın üretim aşamasında oldukça sıkıntılı günler geçirdiği ortaya çıktı.

Tesla, sadece 260 adet Model 3 üretebildi!

Musk ilk teslimatlar sonrasında Twitter üzerinde yaptığı açıklama ile Eylül sonuna kadar 1500’den fazla Model 3 üretmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Ancak, hedeflerini tutturamayan Tesla’nın bugüne kadar sadece 260 adet Model 3 ürettiği ve bunun 220’sini müşterilene teslim ettiği ortaya çıktı.

Aracın üretiminde yaşanan bu gecikmelerin parça tedariği ile alakalı olmadığını özellikle vurgulayan Tesla, üretim hattının büyütülmesi için gerekli sistemlerin kurulumunda gecikme yaşandığını ifade ediyor.

Süreci hızlandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden şirketin, 2018 yılından itibaren haftada 10 bin adet Model 3 üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra son üç aylık dönemde 26 bin 150 otomobil sevkiyatı gerçekleştiren Tesla, bunların 14 bin 64 tanesinin Model S ve 11 bin 865 tanesinin ise Model X olduğunu belirtiyor.