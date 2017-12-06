Elon Musk’ın sahibi olduğu teknoloji devi Tesla, Türk şirketi olan Gersan Elektrik ile, elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek üzere gizlilik anlaşması imzaladı.

Tesla modellerini şarj etmek için kullanılan SuperCharger adındaki şarj istasyonlarını Türkiye’de de kurmaya hazırlanan şirket, bunun için Gersan Elektrik ile işbirliği gerçekleştirdi.

Açıklama gecikmedi

Gersan Elektrik’in KAP’a yaptığı açıklamada, Tesla Motors ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Açıklamada, “Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır” denildi.

Geçen ay Türkiye’yi ziyarete gelen ve sosyal medyada Atatürk paylaşımlarıyla dikkat çeken Elon Musk, Türkiye’deki şirketini 2016 yılı başında kurdu. O günden bu güne kadar Tesla’nın İstanbul’da bir mağaza açarak Türk tüketicilere araçlarını sunacağı ifade ediliyordu.