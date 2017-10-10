Tesla, elektrikli otomobil alanında tabiri caizse aldı başını gidiyor. Yüksek menzilli, en üst donanımlarla donatılmış araçlarıyla elektrikli otomobil piyasasında zirvede yer alan Tesla, şimdi ise elektrikli kamyon alanına gözünü dikmiş durumda.

Bu anlamda bir süredir elektrikli kamyon için çalışan Tesla, yakında büyük bir etkinlikle açıklamasını yapacak. Ancak bu etkinlik gelmeden hemen önce bu elektrikli kamyonun fotoğrafı sızdı.

Kaliforniya eyaletinde bir dinlenme alanında çekildiği iddia edilen fotoğrafta, dorsenin üzerinde bekleyen markası belli olmayan, sıra dışı bir kamyon görülüyor. Bu kamyonun çizgileri de daha önce Tesla’nın yayınladığı tanıtım görsellerindeki kamyon silüetine hayli uyuyor.