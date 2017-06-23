Tesla’ya dişli rakip: Lucid Air

Elektrikli otomobil dünyasının öncü şirketi Tesla’ya Silikon Vadisi’nden dişli bir rakip var. Lucid Motors, 100 km’ye 2.5 saniyede çıkan Lucid Air modeli ile performans konusunda rakibi Tesla’nın önüne geçmeye hazırlanıyor. Bu sene başında detayları ortaya çıkan Lucid Air hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Eski Tesla Çalışanı Kurdu

Lucid Motors’un kurucusu Peter Rawlison, daha önce Tesla’da çalışmış ve Model S’in gelişimine katkı sağlamış bir isim. Rawlison’un kariyerinde Jaguar ve Lotus da yer alıyor.

Grand Prix Performansı

Lucid Air, 400 mil yani 650 km’ye varan bir menzil vadediyor. Batarya konusunda Samsung ile yapılan işbirliği dikkat çekiyor.

Otomobile 400 beygire varan motor gücünü 2 elektriki motor sağlıyor. Motorlardan biri ön, diğeri ise arka tekerleklere güç aktarıyor. 0-100 km hızlanması ise sadece 2,5 saniye!

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Business Class Uçuş Konforu

Lucid Air, performans dışında sunduğu konfor ile dikkat çekiyor. Geniş bir iç hacim sunan otomobilin arka koltukları 55 derecelik yatma açısına sahip. Otomobil, yolcularına business class uçuş konforu sunuyor.

Alüminyum çatıda ise özel bir ses sistemi yer alıyor. Ayrıca gürültü önleyici sistem ile konfor artırılmış.

Fiyatı ve Satış Tarihi

Ön siparişleri almaya başlayan şirket, ilk araçları 2018 başında teslim etmeyi hedefliyor. Lucid Air için şu anda 52,500 dolardan başlayan bir satış fiyatı belirlenmiş ancak bu fiyat kesinleşmiş değil.

255 araçlık ilk siparişler özel üretim bir seri olacak ve bu seriden ön sipariş vermek isteyenlerin 25,500 dolar ön ödeme yapması gerekiyor. 255 araçlık özel seriden sonraki seri üretimden sipariş vermek isteyenlerin ise 2500 dolar ön ödeme yapması yeterli.

Elon Musk’ın Tesla’nın en iddialı rakibi olmaya aday Lucid’e karşı nasıl bir hamle yapacağı ise merakla bekleniyor.