Tomb Raider, yeni oyunuyla geri dönüyor.Twitter üzerinden yapılan açıklamada Tomb Raider’ın geliştiricisi Square Enix, yeni oyunun yolda olduğunu müjdeledi.

Tomb Raider’ın geliştiricisi Square Enix, yeni oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Square Enix bir Twitter gönderisinde “Yeni bir Tomb Raider geliyor” dedi.

A message to our fans! pic.twitter.com/HlDYsUtZMs — Tomb Raider (@tombraider) 7 Aralık 2017



Yayıncı, proje hakkında ad, sürüm veya platformlar gibi herhangi bir ayrıntı vermedi. Square Enix, şirketin Twitter’da yayınlanan duyurunun ötesinde başka ayrıntı vermeyeceğini açıkladı.

Bu aynı zamanda yeni Tomb Raider filmi için bir referans olabilir. Tomb Raider’de Lara Croft’u Alicia Vikander oynayacak. Film 16 Mart 2018’de piyasaya sürülecek.