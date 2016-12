TP-LINK Neffos C5 Max Detaylı İnceleme

Birçok kişi tarafından Wi-Fi ürünleri ve modem ürünleri ile tanıdığımız ve pazarda güçlü bir altyapıya sahip olan TP-LINK, 2016’nın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarına Neffos markası altında C5L, C5 ve C Max olmak üzere üç farklı model ile giriş yapmıştı. Daha önceden Neffos C5 modelini inceleme fırsatı bulmuştuk. Şimdi ise C5’in abisi Neffos C5 Max ile karşınızdayız.

Kutu ve İçerik

Neffos C5 Max kutusundan tıpkı diğer C serilerinde olduğu gibi standart olarak usb kablo, sarj ucu ve kulaklık dışında, ekstra olarak ekran koruma jelatini ile çıkıyor. Kutu tasarımında markayı yansıtan mor bir kez daha kullanılmış.

Ekran

5.5 inç, 1080*1920 Full HD IPS ekrana sahip olan Neffos C Max, bizlere 403 PPI doygun ekran deneyimi sunuyor. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın, gövdeye oranı %72.19 olarak karşımıza çıkıyor. 5.5 İnç boyutlarında ekranın her köşesine tek ile ulaşmanın mümkün olduğunu söylemek isteriz. Ekranın çerçevesini biraz kalın bulduk. Daha ince bir çerçeve ile bu oran artırılabilirdi.

Donanım ve Performans

C Max 8 çekirdekli Octa-Core 1.3 GHz ARM Cortex – A53 işlemcisinin yanında MediaTek MT6753 yonga seti ve 2 GB Ram ile bizlere yeterli performansı sunuyor. Mali-T720 grafik işlemcisi ile gelen Neffos C Max’in, Need For Speed gibi yüksek grafik işlemcisi gerektiren oyunlar ile zorlamamıza rağmen, aşırı bir ısınma olmadığını gözlemledik. Antutu test sonucu 36000 olan Neffos C5 Max, 16 GB’lık dahili depolama ve 32 GB kadar hafıza kartı desteği ile uygulamalarınız ve dosyalarınız için oldukça yeterli bir alan sunuyor.

Batarya

Neffos C Max’ın beğendiğimiz en iyi özelliklerinden biri şüpheasiz bataryası oldu. 3045 mAh gücünde sabit batarya ile yoğun kullanımızda dahi bir günü rahatlıkla çıkarabildiğini yaptığımız testlerde gözlemledik. Ekran ışığı %100’deyken yaptığımız oyun, internet ve kamera testlerinde gün içersinde sizi yarı yolda bırakmıyor. Batarya performansında bizden tam not aldığını belirtmek isteriz.

Kamera

F2.0 diyafram açıklığına sahip, tek tonlu Dual-LED flaşlı 13 MP ana kamera ile gelen Neffos C5 Max ile yeterli ışıkta oldukça başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 30 fps 1080p Full HD video kaydı yapabilen C5 Max, video çekimi ile bizlere yeterli deneyimi sunuyor. 85 Derece geniş açılı 5 MP ön kamerası ise beklentileri fazlası ile karşılıyor.

Ses

Neffos C5 Max için en zayıf özelliklerden birisi ses donanımı diyebiliriz. Hoparlör ses çıkışı oldukça tiz ve maksimum ses seviyesinde rahatsız edici olabiliyor. Özellikle müzik dinlerken, kulaklık ses çıkışının size yetersiz geleceğini belirtmek isteriz.

Tasarım

Siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği ile gelen C5 Max 147 gram ağırlık, 152 mm boy, 76 mm en ve 8.95 mm kalınlık ile tek ile kullanım için yeterli bir deneyim sunuyor. Tasarım olarak ufak kardeşi C5’in çizgilerini taşıyor. Kapama ve ses tuşlarının birbirine yakın konumlandırılması açıkçası yalnış tuşlara basılmasına sebep olabiliyor. Tasarım olarak ufak kardeşi C5’ten tek farkının boyutu olduğunu belirtmek isteriz.

r

İşletim Sistemi ve Arayüz

Android 5.1 Lolipop versiyonu ile gelen Neffos C Max, ana menü girişi bulunmayan basit, sade ve akıcı bir arayüz ile karşımıza çıkıyor. Neffos C5 ile yüklü gelen çerez temizleme ve ram hızlandırma aracı telefon ile bütünleşik çalışıyor ve temizleme işlemini otomatik olarak yapabiliyor. Böylece telefonuzun işlemci hızını düşerebilecek olan 2. parti uygulamalarına ihtiyacınız kalmıyor. Ayrıca içinde yüklü olarak gelen tema programı ile telefonunuzu kolay bir şekilde kişiselleştirmenize olanak tanıyor.

Clean master ve benzeri programları yükleme ihtiyacı duymadan, Neffos C5 ile yüklü gelen çerez temizleme ve ram hızlandırma aracı telefon ile bütünleşik çalışıyor ve temizleme işlemini otomatik olarak yapıyor. Böylece telefonu yorabilecek 2. parti uygulamalara ihtiyaç kalmıyor.

SONUÇ

ARTILARI (+)

Büyük ekran ve çözünürlük

Batarya performansı

Sade ve akıcı arayüz

Günlük kullanım için yeterli donanım

Çift hat özelliği

Fiyat performansı

EKSİLERİ (-)

Kalın ekran çerçevesi

Ses çıkışı

Kapama ve ses tuşlarının konumu

Android 5.1 Lolipop

PUAN : 75

TP-LINK marka bilinirliği ve güvenilirliği göz önüne alınacak olursa; Neffos C Max orta segment telefonlar arasında 849 TL’lik etiket fiyatı ile tercih edilebilir bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.