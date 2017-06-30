TP-LINK RE200 Menzil Artırıcı

Belki de ülkemizde internet konusunda en büyük problem, evdeki internet bağlantısının bir odada çekip, bir diğerinde çekmiyor olması. Sırf bu yüzden evdeki elektronik cihazların, oyun konsollarının ve hatta akıllı TV’nin yeri değiştirilebiliyor. TP-LINK’in RE200 ürünü de tam bu soruna çözüm üretiyor.

RE200 bir menzil artırıcı. Menzil artırıcılar, halihazırdaki kablosuz ağı, kablosuz ağ kaynağı ve sizin çekmesini istediğiniz yer arasındaki noktaya takmanızı, bu sayede kablosuz ağınızın menzilini artırmaya yarıyor. RE200’ün en büyük artısı ise artık standart haline gelen 2.4GHz bandının yanısıra, özellikle ev içi ağda yüksek çözünürlüklü video ve benzeri yüksek bant genişliği gerektiren 5GHz bandını da içeriyor olması. Bu sayede toplamda 750Mbps’ye kadar bir bant genişliği sağlıyor.

Ürünün fiziksel özellikleri tasarım ise genel olarak başarılı diyebiliriz. Tamamen beyaz bir görüntüye sahip olan RE200, dahili antenlere sahip. Ancak ürünün üzerinde takıldığı prizi tekrar kullanılabilir hale getirecek bir giriş yok. Ayrıca ürünün genişliğiyle çoklu prizlerde sorun yaşanabilme ihtimali de bulunuyor. Bu yüzden bağlantılarda dikkatli olunmasını öneriyoruz. Ayrıca ürün üzerinde bir Ethernet çıkışı da mevcut. Bu sayede yakındaki kablosuz özelliği olmayan internet bağlantılı cihazlarınızı da kolayca bağlayabileceksiniz.

TP-LINK RE200’ün kurulumu da oldukça kolay. Önce modeminizin WPS tuşuna basıyorsunuz, ardından da hemen yakınındaki bir prize RE200’ü takıp üzerindeki eşleştirme tuşuna basıyorsunuz. Böylece bağlantınız kuruluyor. En iyi noktayı bulmak için de bundan sonra evinizdeki uygun bir prize RE200’ü yerleştirip, üzerindeki akıllı sinyal göstergesi ışığını kontrol etmeniz yeterli oluyor.

Başarılı bir ürün olan TP-LINK RE200’ün üç yıl garantiyle sunulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ağınızı genişletmek için başarılı bir seçim.