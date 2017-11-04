Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2018’de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14.47’lik yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 14.47 değil yüzde 21.7’ye çıkacak. 2017’de artış oranı yüzde 3.83 olarak belirlenmişti.

Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi, harç ve cezalar Ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) esas alındığı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre ekim ayında 12 aylık ÜFE artışı yüzde 14,47 oldu. Geçen yıl ÜFE artışı yüzde 3.83 iken, bu yıl yüzde 14.47 ile ÜFE de TÜFE gibi rekor kırdı.

Eğer hükümet, yeniden değerleme oranını ÜFE artışı kadar belirlerse, 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak vergi, ceza ve harçlar şöyle olacak: