Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2018’de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14.47’lik yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 14.47 değil yüzde 21.7’ye çıkacak. 2017’de artış oranı yüzde 3.83 olarak belirlenmişti.
Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi, harç ve cezalar Ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) esas alındığı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre ekim ayında 12 aylık ÜFE artışı yüzde 14,47 oldu. Geçen yıl ÜFE artışı yüzde 3.83 iken, bu yıl yüzde 14.47 ile ÜFE de TÜFE gibi rekor kırdı.
Eğer hükümet, yeniden değerleme oranını ÜFE artışı kadar belirlerse, 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak vergi, ceza ve harçlar şöyle olacak:
- Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47.7 liradan 54.6 liraya,
- 6 aylık pasaport harcı 115.9 liradan 132.7 liraya,
- 1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya,
- 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 553.4 liradan 633 liraya,
- B sınıfı ehliyet harcı 418.3 liradan 479 liraya,
- Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206.5 liradan 236.4 liraya yükselecek.
- Alkollü araç kullananlara ilk yakalanmalarında uygulanan 876 liralık ceza 1000 lira olacak.
- İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası 1099 liradan 1258 liraya yükselecek.
- Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira yerine 110.5 lira ceza kesilecek.