Dünya nüfusunun her geçen saniye artması sorunları da beraberinde getiriyor. üfus artışıyla birlikte eğitim, sağlık, barınma gibi problemlerin yanı sıra şehirlerde yaşanan dev bir problem daha var: Trafik.

Trafik Sorununu Ortadan Kaldıracak Çözümler

Otomobil sektörü geliştikçe trafik de aynı oranda artmaya devam ediyor. Özellikle ülkemiz için de büyük sorun haline gelen trafik konusu, birçok ülkede çok büyük sorun olarak gözüküyor. Önümüzdeki 5-10 yıl arasında bunun tamamen çözüleceği konusunda net bir fikir olmasa da trafik sorunu farklı bir boyut kazanacak gibi duruyor. Kısa vadede trafiğe getirilmesi beklenen ilk çözüm “Uçan Taksiler” olacak. Uber, uçan taksiler projesi ile BAE, Dallas, Texas ve Dubai’de 2020 yılına kadar bir ulaşım ağı kurmayı hedefliyor. Bir Alman girişimi olan Volocopter da yine Dubai şehir yetkilileri ile, uçan taksilerden oluşan bir sistem için çalışma yürütüyor.

Google’ın kurucularından Larry Page’nin de uçan araçlar konusunda hayalleri olduğu biliyoruz. Page tarafından finanse edilen Kitty Hawk projesi, insanların suyun üzerinde uçarak seyahat edebilmesini sağlıyor. Page’e göre bu aracın kullanılması için herhangi bir ehliyet gerekmeyecek. Çünkü araç ile yeni tanışan biri bile maksimum 1 dakika içerisinde aracı kullanmayı öğrenebilecek. Bu yılın sonlarına doğru Kitty Hawk projesine ait ticari bir ürünün ortaya çıkması bekleniyor.

Eğer uçan arabaları gerçekçi bulmuyor ya da çözüm olmayacağını düşünüyorsanız bu konuda farklı çözümler de var. Elon Musk’ın kurduğu Boring Company, araçların metroya benzer yapılar ile yeraltı tünellerinden gitmesi. Aşağıdaki videodan projenin çalışma prensibine bakabilirsiniz. Bunu denemek için çok beklemenize gerek yok çünkü Boring Company, Amerika’da ilk tüneli kazmaya başladı bile.

Şehirler ya da ülkeler arası taşımacılık için ise Hyperloop projesi de fütüristik fakat işe yarar duruyor. Hızlı tren benzeri sistem, şehir içi metro ile şehirlerarası hızlı trenin bir birleşimi diyebiliriz. Her ne kadar yapılması şu an için imkansız gibi görünse de Hyperloop’un Elon Musk’ın tünellerinden daha faydalı olacağını söyleyebiliriz.

Uzun yıllar önce bugünler için Jetgiller gibi ulaşım olacağını hayal eden nesil, günümüzde ne yazık ki hala trafik sorununa bir çözüm üretemiyor. Uçak arabalar mı yoksa yer altı çalışmaları mı bu soruna çözüm olur bilinmez ama, bununla ilgili çok az çalışma olması bile önümüzdeki 20-30 yıl içinde bu sorunun bitmekten çok giderek artacağı gösterir nitelikte, zira otomobil üreticilerinin en çok ilgilendikleri konu hali hazırda elektrikli araçlar…