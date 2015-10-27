Trend Micro 2016 Tehdit Öngörüleri

Online dolandırıcılık ve hacktivizmde artış bekliyor

Komplike tehdit manzarası kanuni zorunluluklara ve siber güvenlik yetkililerine olan ihtiyacı artırıyor.

Güvenlik yazılım ve çözümlerinin küresel liderlerinden Trend Micro, yıllık güvenlik tahminleri raporu olan “İnce Çizgi: 2016 Güvenlik Tahminleri”ni yayınladı. Rapora göre, önümüzdeki yıl online dolandırıcılık, hacktivizm ve mobil kötü amaçlı yazılımlar artmaya devam edecek. Bunun yanında hükümet kuruluşları ve şirketler de korunma amaçlı siber güvenlik önlemlerini artıracaklar.

Trend Micro CTO’su Raimund Genes 2016’nın siber suç denkleminin her iki yanı için de oldukça belirleyici olacağını tahmin ettiklerini söylerken şu değerlendirmelerde bulundu: “Hükümetler ve şirketler, kanunlardaki değişiklikler ve şirketlerde artan sayıdaki siber güvenlik görevlileriyle siber güvenlik önlemlerinin yararını görmeye başlayacaklar. Ayrıca kullanıcıların online tehditlerin daha çok farkına varmaları da saldırı gerçekleştirenlerin tekil kullanıcıları ve şirketleri hedef alan komplike ve kişisel saldırılarla karşılık vermelerine yol açacak.”

2016 yılı zararlı reklamlar için bir dönül noktası olacak

Rapora göre; 2016, zararlı reklamlar için bir dönüm noktası da olacak. Sadece ABD’de kullanıcıların yüzde 48’i online reklam engelleme yazılımı kullanıyor. Dünya çapında da bu tür yazılımların kullanımı yüzde 41 artış gösterdi. Sonuç olarak reklamcılar online reklamlara yaklaşımlarını değiştirecek yollar arayacak ve siber suçlular da kullanıcı bilgilerini elde etmek için farklı yollar bulmaya çalışacaklar.

Online dolandırıcılık olası kurbanların psikolojik analizi ve sosyal mühendislik yoluyla hızlanacak. Hacktivistler daha fazla suçlayıcı bilgiyle etki yaratan hedeflere yönelecek ve ikincil bozulmalara yol açacaklar.

Trend Micro’nun Siber Güvenlik Şefi Tom Kellermann hackerların çevrelerine uyum sağlayacak şekilde devamlı evrimleştiğini, online reklamlar azalırken fidye yazılımlarının arttığını belirtiyor. “Güvenlik yatırımları ve kanunlardaki artışa rağmen bu değişimlerin yeni ve çok daha komplike saldırı yolları getirmesi kaçınılmaz.”

2016 raporundaki dikkat çekici bazı başlıklar ise şöyle: